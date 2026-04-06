Wystartowała faza play-off pierwszej ligi siatkarzy! Faworyt górą w inauguracyjnym starciu

Premierowa partia starcia GKS - KPS przyniosła wyrównaną grę obu ekip. Na początku przewagę mieli goście (5:7), później ekipa z Katowic (12:9), wynik krążył jednak wokół remisu i o losach seta decydowały akcje w końcówce od stanu 21:21. Kluczowe momenty lepiej rozegrał GKS, wygrywając po ataku Michała Superlaka 25:23.

W drugiej odsłonie gospodarze od początku uzyskali kilka oczek zaliczki (9:6) i powiększyli ją w środkowej części seta, wygrywając serię akcji przy zagrywkach Michała Superlaka (18:9). Później kontrolowali sytuację i wygrali bardzo pewnie 25:16.

Siatkarze z Siedlec nie rezygnowali i udanie rozpoczęli trzeciego seta (1:4, 6:9). Katowiczanie odrobili straty (11:11) i gra się wyrównała. Jeszcze w końcówce goście prowadzili (22:23), trzy kolejne akcje padły jednak łupem GKS - punktowy blok oraz ataki Michała Superlaka i Gonzalo Quirogi dały im decydujące punkty (25:23).

Skrót meczu GKS - KPS:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Michał Superlak (17), Bartłomiej Krulicki (11) - GKS; Michał Grabek (19), Przemysław Kupka (10) - KPS. MVP: Michał Superlak (15/27 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Spotkanie GKS - KPS rozpoczęło fazę play-off PLS 1. Ligi. W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a w pozostałych parach grają CUK Anioły Toruń - PZL Leonardo Avia Świdnik, Stal Nysa - BBTS Bielsko-Biała i KKS Mickiewicz Kluczbork - Nowak-Mosty MKS Będzin.

GKS Katowice – KPS Siedlce 3:0 (25:23, 25:16, 25:23)

GKS: Wojciech Włodarczyk, Damian Hudzik, Michał Superlak, Gonzalo Quiroga, Bartłomiej Krulicki, Grzegorz Pająk – Kajetan Marek (libero) oraz Damian Domagała, Krzysztof Gibek, Piotr Fenoszyn. Trener: Emil Siewiorek.

KPS: Marcel Bakaj, Michał Grabek, Michał Kozłowski, Przemysław Kupka, Mikołaj Miszczuk, Bartłomiej Wójcik – Bartosz Tomczak (libero) oraz Tymon Majewski-Nowak, Damian Czetowicz, Adrian Kacperkiewicz, Dawid Libera. Trener: Witold Chwastyniak.

