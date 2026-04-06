Grad goli w Niecieczy. Termalica lepsza od Piasta Gliwice

Piast przyjechał do Niecieczy podbudowany dwoma kolejnymi zwycięstwami - z Jagiellonią Białystok (2:1) i Radomiakiem Radom (3:1), co znacznie poprawiło jego pozycję w walce o utrzymanie. Z kolei Bruk-Bet przegrał trzy ostatnie mecze i jest już praktycznie pogodzony ze spadkiem.

Bruk-Bet też był mocno osłabiony. Za kartki pauzowali Artem Putiwcew i Krzysztof Kubica, a kilku innych graczy, w tym Rafał Kurzawa, Bartosz Kopacz i Morgan Fassbender, są kontuzjowani. Trener Marcin Brosz na ławce rezerwowych miał tylko sześciu piłkarzy.

Pierwszy groźny atak przeprowadzili goście. Hugo Vallejo po rajdzie lewym skrzydłem wpadł w pole karne, podał do Oskara Leśniaka, lecz jego strzał został zablokowany. Chwilę później Vallejo oddał mocny strzał z kąta, ale trafił w boczną siatkę.

W 12. minucie po dośrodkowaniu w pole karne Jakub Lewicki sfaulował Kamila Zapolnika. Arbiter dopiero po obejrzeniu zajścia na monitorze zdecydował się podyktować jedenastkę. Jesus Jimenez zmylił Karola Szymańskiego i zdobył swoją piątą bramkę w sezonie.

W 27. minucie wyrównać mógł Patryk Dziczek. Po jego strzale z około 18 metrów piłka odbiła się od poprzeczki.

Tymczasem chwilę przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie. Vallejo za lekko podał do Szymańskiego. Piłkę przechwycił Zapolnik, minął bramkarza Piasta i z kąta skierował ją do siatki.

Po przerwie Piast starał się odrobić straty, ale podobnie jak w pierwszej połowie nie stwarzał zbyt wielu okazji bramkowych. W 60. minucie niezły strzał z dystansu oddał Gierman Barkowskij. Adrian Chovan zdołał jednak wybić piłkę na rzut rożny. W odpowiedzi Damian Hilbrycht trafił w słupek.

W 69. minucie Piast zdobył kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu Michała Chrapka z rzutu rożnego goście wygrali trzy pojedynki główkowe w polu karnym i wprowadzony chwilę wcześniej Adrian Dalmau pokonał Chovana.

Odpowiedź gospodarzy była niesamowita, gdyż Damian Hilbrycht trafił do bramki bezpośrednio z rzutu rożnego. Chwilę przed kopnięciem piłki pomocnik Bruk-Betu dostał żółtą kartkę za opóźnianie gry, co eliminuje go z występu w następnym spotkaniu z Widzewem w Łodzi.

Piast się jednak nie poddawał i w 82. minucie Juande Rivas, w zamieszaniu w polu karnym z bliska skierował piłkę do bramki.

W doliczonym czasie gry Ivan Durdov, po błędzie Szymańskiego, trafił do siatki, ale gol nie został uznany, gdyż Chorwat przed strzałem zagrał piłkę ręką. W następnej akcji Juande Rivas posłał piłkę tuż nad poprzeczką.

Bruk-Bet odniósł pierwsze zwycięstwo w tym roku i przerwał serię ośmiu kolejnych meczów bez wygranej. Poprzednio komplet punktów wywalczył 7 grudnia, pokonując 2:1 Jagiellonię Białystok.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice 3:2 (2:0)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Miłosz Matysik (46. Gabriel Isik), Lucas Masoero, Arkadiusz Kasperkiewicz - Radu Boboc, Sergio Guerrero, Maciej Ambrosiewicz, Damian Hilbrycht (90+5. Wojciech Jakubik) - Jesus Jimenez (79. Dominik Biniek), Kamil Zapolnik (79. Ivan Durdov), Igor Strzałek (68. Andrzej Trubeha).

Piast Gliwice: Karol Szymański - Filip Borowski, Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Oskar Leśniak (68. Ivan Lima), Grzegorz Tomasiewicz (61. Michał Chrapek), Patryk Dziczek, Hugo Vallejo (46. Leandro Sanca) - Gierman Barkowskij (61. Adrian Dalmau), Jorge Felix (61. Andreas Katsantonis).

Bramki: Jesus Jimenez 15 (rzut karny), Kamil Zapolnik 42, Damian Hilbrycht 73 - Adrian Dalmau 69, Juande Rivas 82.

Żółte kartki: Maciej Ambrosiewicz, Damian Hilbrycht, Dominik Biniek - Jakub Lewicki, Ivan Lima.

Czerwone kartki: Ivan Lima (druga żółta).

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo).

Widzów: 2 908.

jc, PAP