Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

FC Porto rozczarowało kibiców w ostatnim meczu ligowym z Famalicao. Kiedy w pierwszej minucie doliczonego czasu gry, po fantastycznej akcji, gola strzelił Seko Fofana, stadion eksplodował. Wydawało się, że nic już więcej się nie wydarzy. Kilkadziesiąt sekund przed końcem obrona gospodarzy popełniła jednak błąd, co wykorzystał Rodrigo Pinheiro i doprowadził do wyrównania.

Piłkarze Francesco Farioliego muszą jednak o tym zapomnieć, gdyż czeka ich teraz walka o półfinał Ligi Europy. Po wyeliminowaniu VfB Stuttgart zmierzą się z Nottingham Forest. Oba zespoły zagrały ze sobą w fazie ligowej i wówczas drużyna z Anglii wygrała 2:0.

Nottingham miało niemałe problemy w 1/8 finału. Ostatecznie wywalczyło awans w dwumeczu z Midtjylland dopiero po dogrywce. Jednym z bohaterów był Morgan Gibbs-White, na którego sposób będzie musiała znaleźć obrona Porto w składzie z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem.

Ponadto włoska Bologna zagra z Aston Villa. Wiemy już, że na boisku zabraknie kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Z kolei Unai Emery będzie miał już do dyspozycji Matty'ego Casha, który jeszcze niedawno zmagał się z problemami zdrowotnymi.

W pozostałych spotkaniach SC Braga zmierzy się z Realem Betis, a SC Freiburg podejmie Celtę Vigo. Pierwsze z nich zostanie rozegrane w środę. W zespole z Portugalii wystąpi jeden ze zdobywców bramek w finale baraży MŚ 2026 Szwecja - Polska Gustaf Lagerbielkie.

Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

SC Braga - Real Betis - środa 8 kwietnia, godz. 18:45. Transmisja: Polsat Sport Premium 1

Bologna FC - Aston Villa - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Premium 2

FC Porto - Nottingham - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Premium 1

SC Freiburg - Celta Vigo - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 1

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.