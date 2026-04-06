Liga Konferencji. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Fiorentina w fazie pucharowej Ligi Konferecji spisuje się znakomicie. Najpierw po wymagającym dwumeczu wyeliminowała Jagiellonię Białystok, a w 1/8 finału dwukrotnie pokonała Raków Częstochowa. Teraz na jej drodze stanie Crystal Palace, które w poprzedniej rundzie dopiero po dogrywce wygrało z zespołem AEK Larnaka.

Ponadto drużyna Kacpra Potulskiego FSV Mainz będzie rywalizować o awans z RC Strasbourg. W barwach francuskiego zespołu wystąpi prawdopodobnie Maximilian Oyedele, który ostatnio wywalczył miejsce w składzie i robi niemałą furorę.

Po pokonaniu Lecha Poznań o półfinał z AZ Alkmaar zagra z kolei Szachtar Donieck. Jako pierwsi na murawę wyjdą w czwartek piłkarze Rayo Vallecano oraz AEK-u Ateny.

Liga Konferencji. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Rayo Vallecano - AEK Ateny - czwartek 9 kwietnia, godz. 18:45. Transmisja: Polsat Sport Premium 2

Szachtar Donieck - AZ Alkmaar - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 4

FSV Mainz - RC Strasbourg - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 3

Crystal Palace - Fiorentina - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 2

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.