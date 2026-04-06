Liga Konferencji. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w czwartek zostaną rozegrane pierwsze ćwierćfinałowe spotkania Ligi Konferencji. Do gry powrócą m.in. pogromca dwóch polskich zespołów Fiorentina czy RC Strasbourg. Wszystkie mecze będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu. Gdzie obejrzeć ćwierćfinały Ligi Konferencji?
Fiorentina w fazie pucharowej Ligi Konferecji spisuje się znakomicie. Najpierw po wymagającym dwumeczu wyeliminowała Jagiellonię Białystok, a w 1/8 finału dwukrotnie pokonała Raków Częstochowa. Teraz na jej drodze stanie Crystal Palace, które w poprzedniej rundzie dopiero po dogrywce wygrało z zespołem AEK Larnaka.
ZOBACZ TAKŻE: Barcelona weźmie gwiazdora za darmo? Hitowy transfer może stać się faktem
Ponadto drużyna Kacpra Potulskiego FSV Mainz będzie rywalizować o awans z RC Strasbourg. W barwach francuskiego zespołu wystąpi prawdopodobnie Maximilian Oyedele, który ostatnio wywalczył miejsce w składzie i robi niemałą furorę.
Po pokonaniu Lecha Poznań o półfinał z AZ Alkmaar zagra z kolei Szachtar Donieck. Jako pierwsi na murawę wyjdą w czwartek piłkarze Rayo Vallecano oraz AEK-u Ateny.
Liga Konferencji. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:
Rayo Vallecano - AEK Ateny - czwartek 9 kwietnia, godz. 18:45. Transmisja: Polsat Sport Premium 2
Szachtar Donieck - AZ Alkmaar - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 4
FSV Mainz - RC Strasbourg - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 3
Crystal Palace - Fiorentina - czwartek 9 kwietnia, godz. 21:00. Transmisja: Polsat Sport Extra 2
Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.