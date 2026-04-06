Napoli górą w hicie kolejki. Kolejne minuty Milika, ważne zwycięstwo ekipy Zalewskiego

Piłkarze Napoli pokonali u siebie AC Milan 1:0 w hicie 31. kolejki Serie A. Dzięki temu zwycięstwu obrońcy tytułu awansowali na drugie miejsce w tabeli, kosztem poniedziałkowego rywala. Bramkę w 79. minucie zdobył Matteo Politano.

Piłkarz Napoli Matteo Politano z numerem 21 świętuje gola, obok Nicola Zalewski z Atalanty obejmowany przez kolegę z drużyny.

Napoli ma teraz 65 punktów; o siedem mniej od prowadzącego Interu Mediolan. AC Milan zgromadził 63.

 

Wcześniej Atalanta pokonała na wyjeździe Lecce 3:0. 63 minuty rozegrał Nicola Zalewski, a Filip Marchwiński spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Z kolei Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 67. minucie spotkania Juventus - Genoa. Jego ekipa wygrała 2:0

Udinese Jakuba Piotrowskiego i Adama Buksy zremisowało bezbramkowo z Como. Ten pierwszy grał do 65. minuty, a drugi nie znalazł się w kadrze meczowej z powodu kontuzji.

 

Inter, z Piotrem Zielińskim w składzie, już w niedzielę pokonał u siebie Romę 5:2. Pomocnik reprezentacji Polski zaliczył asystę przy golu Hakana Calhanoglu.

 

Wyniki poniedziałkowych meczów:

 

Udinese - Como 0:0
Lecce - Atalanta 0:3 (Scalvini 29, Krstovic 59, Raspadori 73)
Juventus - Genoa 2:0 (Bremer 4, McKennie 17)
Napoli - AC Milan 1:0 (Politano 79)

 

