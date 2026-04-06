Pogacar może zostać ukarany. Przejechał na czerwonym świetle

Pogacar i kilkunastu innych zawodników kontynuowało jazdę pomimo ostrzeżeń, próbując dogonić ucieczkę, podczas gdy reszta grupy pościgowej zatrzymała się przed przejazdem kolejowym.

Czterokrotny zwycięzca Tour de France tłumaczył, że nie otrzymał wystarczająco wcześnie ostrzeżenia, aby zwolnić przed przejazdem.

- Nagle trzech mężczyzn wyskoczyło na środek drogi i zaczęło machać, żeby się zatrzymać. Jak można zatrzymać się w sekundę? Myślę, że mogliby temu zapobiec, zatrzymując nas wcześniej, prawda? Nie 10 metrów przed przejazdem. Pomyślałem sobie, że może to jacyś protestujący albo coś szalonego się dzieje - mówił Pogacar na konferencji prasowej.

Belgijska gazeta "Het Laatste Nieuws" poinformowała, że Prokuratura Generalna Flandrii Wschodniej zamierza wszcząć postępowanie karne przeciwko kolarzom, którym grożą grzywny w wysokości od 320 do 4000 euro oraz ośmiodniowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Po niedzielnym wyścigu Pogacar został już ukarany przez Międzynarodową Unię Kolarską grzywną 500 franków szwajcarskich za wyrzucanie śmieci poza wyznaczoną strefą.

27-letni Słoweniec odniósł już trzecie w karierze zwycięstwo w Dookoła Flandrii. 21 marca po raz pierwszy triumfował w wyścigu Mediolan-San Remo, zrobił więc kolejny krok do wygrania w tym samym roku wszystkich pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, tzw. monumentów, co byłoby bezprecedensowym osiągnięciem.

Następne wyzwanie już za tydzień, 12 kwietnia, gdy odbędzie się wyścig Paryż-Roubaix, zwany „Piekłem Północy”. To jedyny „monument”, którego Pogacarowi brakuje w bogatej kolekcji.

Pozostałe prestiżowe klasyki to Liege-Bastogne-Liege oraz Il Lombardia.

Natomiast na razie - dzięki łącznie 12. zwycięstwu w "monumencie" - Pogacar awansował samodzielnie na drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów, wyprzedza go tylko legendarny Belg Eddy Merckx - 19.