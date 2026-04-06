Polka na podium MŚ! Co za sukces 17-latki. "Wszyscy do mnie piszą"
Znakomite wieści dotarły z Rio de Janeiro. Danuta Tym zdobyła brązowy medal mistrzostw świata juniorów w szermierce. - Do teraz nie dowierzam w to, co się stało. Cały dzień w stresie, ale udało się - powiedziała 17-latka na filmie zamieszczonym przez Polski Związek Szermierczy.
Danuta Tym to jedna z najbardziej utalentowanych polskich szermierek młodego pokolenia. Teraz 17-latka udowodniła to podczas mistrzostw świata juniorek w Rio de Janeiro. Nasza rodaczka sięgnęła bowiem po brązowy medal.
Tym triumfowała w Brazylii w trzech walkach. Pokonała kolejno Turczynkę Adę Kufeciler, Amerykankę Caterinę Fedeli oraz Włoszkę Marię Elisę Fattori.
Polska zawodniczka tym samym zameldowała się w fazie medalowej. Wtedy pewnym było, że stanie na podium czempionatu, jednak nieznany był jeszcze kolor krążka, jaki zawiśnie na jej szyi.
W półfinale Tym musiała jednak uznać wyższość zaledwie 14-letniej Chince Yixin Zhang. Ta w starciu o złoto przegrała natomiast z Amerykanką Jaelyn Liu.
Walka o brąz nie odbyła się. Tym na najniższym stopniu stanęła z inną reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Elli Calise.
- Do teraz nie dowierzam w to, co się stało. Cały dzień w stresie, ale się udało - przyznała po sukcesie nasza rodaczka na łamach Polskiego Związku Szermierczego.
Zwróciła się też do najbliższych.
- Chciałam przede wszystkim podziękować mojej mamie, a także trenerowi i wszystkim znajomym, którzy mi kibicowali. Po prostu wszyscy do mnie piszą - dodała.