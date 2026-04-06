Przegrał z Majchrzakiem, a teraz go zastąpił. Polak nie zagra w Monte Carlo

Kamil Majchrzak w zeszłym tygodniu występował w turnieju ATP 250 w Marrakeszu, gdzie bronił punktów za zeszłoroczny półfinał. Ta sztuka nie udała się jednak Polakowi, który odpadł w drugiej rundzie po porażce z Argentyńczykiem Marco Trungellitim.

W pierwszej fazie afrykańskiej imprezy natomiast Majchrzak pokonał innego Argentyńczyka - Juana Manuela Cerundolo. To ostatnia wygrana Piotrkowianina w głównym tourze.

Teraz Majchrzak miał przystąpić do prestiżowych zmagań rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Tak się jednak nie stanie. Polak wycofał się z rywalizacji.

Wiadomo już, kto zajął jego miejsce w głównej drabince zawodów. Padło na... Juana Manuela Cerundolo.

Argentyńczyk z pozytywnym skutkiem zakończył kwalifikacje nad Morzem Liguryjskim. Pokonał w nich reprezentanta gospodarzy Hugo Nysa i Hiszpana Pedro Martineza. W pierwszej rundzie głównego turnieju jego przeciwnikiem będzie kolejny Monakijczyk - Valentin Vacherot.

Pod nieobecność Majchrzaka jedynym reprezentantem Polski w singlu w Monte Carlo będzie Hubert Hurkacz. Polak powalczy o zakończenie niechlubnej serii siedmiu porażek z rzędu. Na inaugurację zmierzy się z rozstawionym z "15" Włochem Luciano Darderim.

W deblu z kolei wystąpił Jan Zieliński. Polak, grający w parze z Brytyjczykiem Lukem Johnsonem, poniósł porażkę już w pierwszym spotkaniu. Lepsi okazali się Brazylijczyk Marcelo Melo i Niemiec Alexander Zverev.

