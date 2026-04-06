Przegrał z Majchrzakiem, a teraz go zastąpił. Polak nie zagra w Monte Carlo

Kamil Majchrzak wycofał się w ostatnich dniach z prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. Teraz wiadomo, kto zajął miejsce Polaka w głównej drabince zmagań. Mowa o Argentyńczyku Juanie Manuelu Cerundolo, przeciwko któremu Piotrkowianin zanotował swoją ostatnią wygraną.

Kamil Majchrzak w zeszłym tygodniu występował w turnieju ATP 250 w Marrakeszu, gdzie bronił punktów za zeszłoroczny półfinał. Ta sztuka nie udała się jednak Polakowi, który odpadł w drugiej rundzie po porażce z Argentyńczykiem Marco Trungellitim.

 

W pierwszej fazie afrykańskiej imprezy natomiast Majchrzak pokonał innego Argentyńczyka - Juana Manuela Cerundolo. To ostatnia wygrana Piotrkowianina w głównym tourze.

 

Teraz Majchrzak miał przystąpić do prestiżowych zmagań rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Tak się jednak nie stanie. Polak wycofał się z rywalizacji.

 

Wiadomo już, kto zajął jego miejsce w głównej drabince zawodów. Padło na... Juana Manuela Cerundolo.

 

Argentyńczyk z pozytywnym skutkiem zakończył kwalifikacje nad Morzem Liguryjskim. Pokonał w nich reprezentanta gospodarzy Hugo Nysa i Hiszpana Pedro Martineza. W pierwszej rundzie głównego turnieju jego przeciwnikiem będzie kolejny Monakijczyk - Valentin Vacherot.

 

Pod nieobecność Majchrzaka jedynym reprezentantem Polski w singlu w Monte Carlo będzie Hubert Hurkacz. Polak powalczy o zakończenie niechlubnej serii siedmiu porażek z rzędu. Na inaugurację zmierzy się z rozstawionym z "15" Włochem Luciano Darderim.

 

W deblu z kolei wystąpił Jan Zieliński. Polak, grający w parze z Brytyjczykiem Lukem Johnsonem, poniósł porażkę już w pierwszym spotkaniu. Lepsi okazali się Brazylijczyk Marcelo Melo i Niemiec Alexander Zverev.

 

ATPATP MASTERS 1000 MONTE CARLOATP MASTERS 1000 MONTE CARLO 2026ATP MONTE CARLOATP MONTE CARLO 2026ATP TOURHUBERT HURKACZHURKACZJUAN MANUEL CERUNDOLOKAMIL MAJCHRZAKLUCIANO DARDERIMAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTAVALENTIN VACHEROT
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 