Semeniuk i spółka zrobili pierwszy krok! Perugia bliżej finału

Przez większość pierwszego seta prowadzili goście z Piacenzy, ale to końcówka zdecydowała o losie tej partii, gdy od stanu 19:19 gospodarze zdobyli aż trzy punkty z rzędu. Po drugiej stronie szalał środkowy Robertlandy Simon,, który dwoił się i troił w bloku oraz ofensywie, ale to było zbyt mało, aby zagrozić ekipie Angelo Lorenzettiego. Pierwszy set padł łupem siatkarzy Perugii przy wyniku 25:23.

Druga partia to już pokaz dominacji Perugii, która kontrolowała przebieg większości akcji. Punktowali skrzydłowi - Wassim Ben Tara oraz Ołeh Płotnicki, a swoje punkty dokładał również Kamil Semeniuk. Wysokie prowadzenie w końcówce pozwoliło pewnie doprowadzić seta do końca.

W trzeciej partii role się odwróciły, gdy znów dał o sobie znać Simon. Utytułowany środkowy był nie do zatrzymania i niósł swoich kolegów do triumfu w tym secie. Wreszcie przy stanie 20:24 goście mieli piłkę setową, którą pewnie wykorzystali i dali sobie nadzieję na powrót w całym spotkaniu.

Czwarty set wydawał się zacięty, ale znów więcej zimnej krwi w końcówce okazali gospodarze. Zarówno w bloku jak i w ataku zdominowali siatkę, aby triumfować 25:22 w tej partii oraz 3:1 w całym meczu. Tym samym siatkarze z Perugii zrobili pierwszy z trzech kroków w kierunku wielkiego finału i możliwości gry o mistrzostwo Włoch.

Sir Safety Susa Perugia - Gas Sales Piacenza 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:22)

