W poniedziałek w Neapolu trzeci w tabeli Serie A gospodarze, którzy zgromadzili 62 punkty, podejmą mającego o jeden więcej wicelidera. Po tym spotkaniu do końca sezonu zostanie jeszcze siedem kolejek, więc można założyć, że pokonany zespół praktycznie straci szansę na dogonienie Interu Mediolan (72 pkt) i zdobycie tytułu.

Mecze Serie A będą odwróceniem uwagi od niepowodzenia drużyny narodowej, która przegrała po karnych z Bośnią i Hercegowiną w finale baraży i po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata. Ustąpił selekcjoner Gennaro Gattuso, a trenerzy Napoli i Milanu - Antonio Conte i Massimiliano Allegri - są według mediów najpoważniejszymi kandydatami na jego następcę.

Jak zatem zaprezentują się potencjalni następcy Gattuso? Przekonamy się już w poniedziałkowy wieczór w Neapolu.

PI, PAP