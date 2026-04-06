Perugia, której zawodnikiem jest Kamil Semeniuk, w poprzedniej rundzie wyeliminowała w trzech meczach ekipę z Monzy. Warto przypomnieć, że gigant z Półwyspu Apenińskiego triumfował w fazie zasadniczej rozgrywek i jest głównym kandydatem do tytułu. Zespół ten również awansował do półfinału Ligi Mistrzów.

Piacenza zakończyła rundę zasadniczą na piątej lokacie i w pierwszej rundzie play-off zmierzyła się z czwartą Modeną. Rywalizacja była niesamowicie wyrównana. O rozstrzygnięciu musiał zadecydować ostatni, piąty mecz, który padł łupem rywala AZS-u Częstochowa w 1/8 finału Champions League w sezonie 2008/2009.

Warto podkreślić, że Piacenza również gra w europejskich pucharach, zapewniając sobie finał Pucharu CEV.

