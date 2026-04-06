Takich słów o Zielińskim jeszcze nie było! Włosi odlecieli. "Pieści ją"

Po przerwie na mecze reprezentacyjne Polacy wrócili do rywalizacji klubowej. Jak gra się w piłkę nie zapomniał Piotr Zieliński. Pomocnik ponownie zachwycił w barwach Interu, notując asystę i przyczyniając się do triumfu jego zespołu nad AS Roma. Włosi rozpływają się nad naszym rodakiem.

Piotr Zieliński

Niedziela w Serie A stała pod znakiem hitowego starcia Interu z Romą. W Mediolanie zdecydowanie lepsi okazali się gospodarze, którzy zwyciężyli 5:2, robiąc kolejny krok w stronę mistrzostwa Włoch.

 

Swój wkład w triumf "Nerazzurich" miał także Piotr Zieliński. Polak, który przed przerwą reprezentacyjną znajdował się w fantastycznej formie, nie zapomniał jak gra się w piłkę w klubie.

 

W spotkaniu z Romą Jana Ziółkowskiego (pojawił się na boisku w 81. minucie) w doliczonym czasie pierwszej połowy zanotował asystę przy golu Turka Hakana Calhanoglu na 2:1. Zieliński błyszczał jednak przez całe spotkanie i był jednym z liderów Interu. Murawę opuścił w 76. minucie.

 

Występ polskiego pomocnika nie umknął uwadze włoskich mediów. Te rozpisują się o nim w samych superlatywach.

 

"Elegancja Zielińskiego na boisku jest wyjątkowa. Porusza się z niezwykłą gracją. Nie dotyka piłki, tylko ją pieści. Jego zagrania nigdy nie są nudne" - czytamy na "Leggo".

 

Komplementów nie szczędził także portal 90min.com.

 

"Jego zagrania były błyskawiczne i świetnej jakości, zwłaszcza mowa o podaniu piętą do Cristante. Teraz ma pewne miejsce w składzie" - oceniono.

 

Nie od dziś Zieliński zbiera we Włoszech znakomite opinie. Polak to jeden z najważniejszych punktów Interu na przestrzeni całego sezonu. Ten może zakończyć się wspominanym mistrzostwem kraju. Obecnie "Nerazzuri" mają na swoim koncie 72 punkty, a drugi AC Milan, który rozegrał jeden mecz mniej, traci do nich dziewięć "oczek".

