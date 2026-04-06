Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów półfinałowych (WIDEO)

Developres Rzeszów pewnie pokonał w pierwszym meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0, a najlepszą zawodniczką meczu została wybrana Taylor Bannister.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wygrały u siebie z Uni Opole 3:0. Dwa pierwsze sety przyniosły zdecydowane zwycięstwo gospodyń, najciekawiej było w trzeciej partii, którą łodzianki wygrały na przewagi 27:25. Nagrodę MVP za to spotkanie odebrała Maja Storck.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Dwadzieścia dwie kolejki wyłoniły osiem drużyn, które rywalizowały w play-off. Rywalizacja w ćwierćfinałach i półfinałach toczy się do dwóch zwycięstw.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Wyniki półfinałów Tauron Ligi:

DevelopRes (1) – BKS (4) 1–0

2026-04-03: DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:17, 25:20, 25:20)

2026-04-07: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-04-11: DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).

Budowlani (2) – UNI (3) 1–0

2026-04-04: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole 3:0 (25:18, 25:17, 27:25)

2026-04-08: UNI Opole – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-04-11: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

