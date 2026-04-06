To koniec sezonu dla Rodado! Czeka go operacja
Angel Rodado po zakończeniu poniedziałkowego meczu z Górnikiem Łęczną został przewieziony do szpitala. Hiszpan prawdopodobnie przejdzie operację i w tym sezonie na boisko już nie wróci.
Dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz poinformował po zakończeniu meczu Wisła Kraków - Górnik Łęczna, że Rodado trafił do szpitala z powodu wybitego barku. "Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest to uraz, ale w najbliższym meczu w Bytomiu na pewno nie zagra" - napisał na portalu X.
Teraz nowe wieści przekazał Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl.
"Docierają do nas bardziej dramatyczne wieści" - przekazał, dodając, że Rodado w tym sezonie już nie zagra. "Na potwierdzenie tego trzeba jeszcze poczekać, bo to wstępne diagnozy, ale w tym momencie to zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz" - czytamy.
Jak się okazuje, klub będzie namawiał Hiszpana na operację. Poinformował o tym Piotr Koźmiński.
"Wisła zamierza postawić na zdrowie zawodnika i wręcz namawiać go na to, aby przeszedł operację i spokojnie wracał do zdrowia. Wcześniej Rodado odsuwał zabieg, bo czuł się nieźle i chciał pomagać Wiśle" - przekazano, uzupełniając, że do zabiegu prawdopodobnie dojdzie i piłkarz wróci do gry w przyszłym sezonie.
Ostatecznie Wisła wygrała poniedziałkowe spotkanie 3:2. Bramki zdobyli Frederico Duarte, Marko Bozic oraz Julius Ertlthaler. Dla gości gole strzelili Branislav Spacil i Mateusz Hołownia.
Po 27. kolejkach I ligi drużyna z Krakowa jest liderem tabeli z dorobkiem 56 pkt. Nad drugim Śląskiem Wrocław m