To koniec sezonu dla Rodado! Czeka go operacja

Dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz poinformował po zakończeniu meczu Wisła Kraków - Górnik Łęczna, że Rodado trafił do szpitala z powodu wybitego barku. "Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest to uraz, ale w najbliższym meczu w Bytomiu na pewno nie zagra" - napisał na portalu X.

Teraz nowe wieści przekazał Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl.

"Docierają do nas bardziej dramatyczne wieści" - przekazał, dodając, że Rodado w tym sezonie już nie zagra. "Na potwierdzenie tego trzeba jeszcze poczekać, bo to wstępne diagnozy, ale w tym momencie to zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz" - czytamy.

Jak się okazuje, klub będzie namawiał Hiszpana na operację. Poinformował o tym Piotr Koźmiński.

"Wisła zamierza postawić na zdrowie zawodnika i wręcz namawiać go na to, aby przeszedł operację i spokojnie wracał do zdrowia. Wcześniej Rodado odsuwał zabieg, bo czuł się nieźle i chciał pomagać Wiśle" - przekazano, uzupełniając, że do zabiegu prawdopodobnie dojdzie i piłkarz wróci do gry w przyszłym sezonie.

Ostatecznie Wisła wygrała poniedziałkowe spotkanie 3:2. Bramki zdobyli Frederico Duarte, Marko Bozic oraz Julius Ertlthaler. Dla gości gole strzelili Branislav Spacil i Mateusz Hołownia.

Po 27. kolejkach I ligi drużyna z Krakowa jest liderem tabeli z dorobkiem 56 pkt. Nad drugim Śląskiem Wrocław m