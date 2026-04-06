UFC 327 z udziałem Gamrota. Karta walk. Kto walczy?

Mateusz Gamrot nie był widziany w klatce od października ubiegłego roku, kiedy przegrał przez poddanie z byłym mistrzem UFC Charlesem Oliveirą na gali w Rio de Janeiro. Zdecydowanie była to jedna z najważniejszych walk w ostatnich latach w polskim MMA.

Polak już w najbliższy weekend będzie miał okazję się zrewanżować i udowodnić, że wciąż zasługuje na miejsce wśród najlepszych zawodników wagi lekkiej. Jego rywalem będzie Esteban Ribovics.

Argentyńczyk po pokonaniu Elvesa Brenera stanie przed wielką szansą, by wskoczyć do rankingu kategorii do 70 kg. Do tej pory stoczył sześć pojedynków w UFC, z których wygrał cztery.

Ponadto w walce wieczoru pogromca Jana Błachowicza Carlos Ulberg postara się zdobyć pas wagi półciężkiej. Nowozelandczyk zmierzy się z byłym mistrzem, który wygrał dwie ostatnie walki przed czasem, Jirim Prochazką.

Dodatkowo zobaczymy w klatce: niepokonanego Azamata Murzakanova, Paulo Costę czy Aarona Pico. Ten ostatni zawalczy z byłym mistrzem Bellatora Patricio Pitbullem.

Karta walk UFC 327:



Walka wieczoru:

205 lb: Jiri Prochazka (32-5-1) - Carlos Ulberg (13-1)

Karta główna:

205 lb: Azamat Murzakanov (16-0) - Paulo Costa (15-4)

265 lb: Curtis Blaydes (19-5) - Josh Hokit (8-0)

205 lb: Dominick Reyes (15-5) - Johnny Walker (22-9)

145 lb: Cub Swanson (30-14) - Nate Landwehr (18-7)

Karta wstępna:

145 lb: Patricio Pitbull (37-8) - Aaron Pico (13-5)

170 lb: Kevin Holland (28-15) - Randy Brown (20-7)

155 lb: Mateusz Gamrot (25-4) - Esteban Ribovics (15-2)

115 lb: Tatiana Suarez (11-1) - Lupita Godinez (14-5)

Karta przedwstępna:

155 lb: MarQuel Mederos (11-1) - Chris Padilla (17-6)

185 lb: Kelvin Gastelum (20-10) - Vicente Luque (23-12-1)

170 lb: Charles Radtke (11-5) - Francisco Prado (12-4)

Gala UFC 327 z udziałem Mateusza Gamrota odbędzie się w nocy z soboty (11 kwietnia) na niedzielę. Początek o godz. 01:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.