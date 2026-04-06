WTA w Linzu: Piter/Tang - Lumsden/Ninomiya. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter w ostatnim czasie rywalizowała w turnieju rangi WTA 250 w Bogocie. Tam, do spółki z Belgijką Magali Kempen, wygrała dwa mecze i dotarła do półfinału.

Teraz Piter przeniosła się do Europy, a konkretnie do Linzu, gdzie bierze udział w kolejnej "250". Nasza rodaczka zmieniła również partnerkę. W Austrii występuje bowiem z Qianhui Tang.

W pierwszej rundzie zmagań przeciwniczkami polsko-chińskiej dwójki są Brytyjka Maia Lumsden i Japonka Makoto Ninomiya. Dla obu duetów to pierwsza bezpośrednia potyczka.

