Złe wieści dla polskich tenisistów. To już pewne

W światowym rankingu tenisistów Kamil Majchrzak zanotował spadek z najwyższej w karierze 53. na 60. pozycję, a Hubert Hurkacz z 72. na 74. Wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, chociaż Włoch Jannik Sinner ma szansę go wyprzedzić po rozpoczynającym się turnieju w Monte Carlo.

Hubert Hurkacz
fot. AFP
Hubert Hurkacz

Strata Sinnera, który rok temu był zawieszony przez trzy miesiące i w tym sezonie tylko zyskuje w rankingu między lutym a majem, do Alcaraza obecnie wynosi 1190 punktów. 24-letni Włoch może zatem wyprzedzić dwa lata młodszego Hiszpana, który w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju ATP 1000 w Monte Carlo broni tytułu. By tego dokonać, musi wygrać imprezę w Monako, lub liczyć na wcześniejsze odpadnięcie rywala.

 

W czołowej dziesiątce doszło tylko do jednej zmiany - Amerykanin Ben Shelton wyprzedził swojego rodaka Taylora Fritza i awansował na ósme miejsce.

 

Majchrzak, który w minionym tygodniu odpadł z turnieju w Marrakeszu w drugiej rundzie, spadł na 60. miejsce. Hurkacz ostatnio nie rywalizował i również zanotował spadek na 74. miejsce.

PAP
