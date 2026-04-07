15-letni Michał Szubarczyk znowu zadziwił świat sportu. "Pierwszy z wielu celów"

Przypomnijmy - Szubarczyk przeszedł do historii, zostając najmłodszym snookerzystą w historii, który wygrał mecz w ramach mistrzostw świata. 15-letni Polak wygrał w pierwszej rundzie eliminacji z Onyee Ng, trzykrotną mistrzynią świata w snookerze, jeśli chodzi o rywalizację kobiet.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

Po spotkaniu Szubarczyk, który jest najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii, zabrał głos na łamach oficjalnej strony światowej federacji.

- Czuję się bardzo dumny i podekscytowany. Może w tym roku albo w przyszłym zostanę najmłodszym zawodnikiem, który wystąpi w Crucible Theatre - powiedział Szubarczyk, odnosząc się do potencjalnego występu w głównej drabince MŚ.

- To pierwszy z moich wielu celów w profesjonalnym snookerze - dodał.

“It’s the first goal of many in professional snooker”



15-year-old Michal Szubarczyk is the YOUNGEST winner of a World Championship match ever!



And he’s just getting started 🇵🇱 pic.twitter.com/9OmoLtsZRu — WST (@WeAreWST) April 7, 2026

Kolejnym rywalem Szubarczyka będzie 32-letni Sanderson Lam. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie.

Szubarczyk ma na swoim koncie liczne sukcesy, jeśli chodzi o zmagania w snookerze juniorskim czy amatorskim. Dzięki temu został najmłodszym zawodowcem w historii - aktualny sezon jest dla niego debiutanckim w gronie profesjonalistów.