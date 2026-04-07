15-letni Michał Szubarczyk znowu zadziwił świat sportu. "Pierwszy z wielu celów"
Michał Szubarczyk przeszedł do historii snookera, zostając najmłodszym zwycięzcą meczu w ramach mistrzostw świata. 15-letni Polak przyznał, że awans do głównej drabinki MŚ to jeden z jego pierwszych celów w profesjonalnej karierze.
Przypomnijmy - Szubarczyk przeszedł do historii, zostając najmłodszym snookerzystą w historii, który wygrał mecz w ramach mistrzostw świata. 15-letni Polak wygrał w pierwszej rundzie eliminacji z Onyee Ng, trzykrotną mistrzynią świata w snookerze, jeśli chodzi o rywalizację kobiet.
Po spotkaniu Szubarczyk, który jest najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii, zabrał głos na łamach oficjalnej strony światowej federacji.
- Czuję się bardzo dumny i podekscytowany. Może w tym roku albo w przyszłym zostanę najmłodszym zawodnikiem, który wystąpi w Crucible Theatre - powiedział Szubarczyk, odnosząc się do potencjalnego występu w głównej drabince MŚ.
- To pierwszy z moich wielu celów w profesjonalnym snookerze - dodał.
Kolejnym rywalem Szubarczyka będzie 32-letni Sanderson Lam. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie.
Szubarczyk ma na swoim koncie liczne sukcesy, jeśli chodzi o zmagania w snookerze juniorskim czy amatorskim. Dzięki temu został najmłodszym zawodowcem w historii - aktualny sezon jest dla niego debiutanckim w gronie profesjonalistów.