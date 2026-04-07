15-letni Polak przeszedł do historii! Niebywałe, co tym razem zrobił

Ruszyły eliminacje snookerowych mistrzostw świata 2026. W gronie rywalizujących zawodników znalazł się Michał Szubarczyk. W pierwszej rundzie kwalifikacji zmierzył się z Onyee Ng, trzykrotną mistrzynią świata w snookerze, jeśli chodzi o rywalizację kobiet.

Szubarczyk wygrał 10:7 i awansował do drugiej rundy. Jak poinformował oficjalny profil światowej federacji, został tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii, który wygrał mecz w ramach mistrzostw świata.

"Niesamowite osiągnięcie – przyszłość rysuje się w jasnych barwach" - napisano.

The young Pole is the REAL DEAL - but how far can he go at the EIS Sheffield?#WCQ pic.twitter.com/hlutFxC2GK — WST (@WeAreWST) April 6, 2026

Kolejnym rywalem Szubarczyka będzie 32-letni Sanderson Lam. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie.

Szubarczyk ma na swoim koncie liczne sukcesy, jeśli chodzi o zmagania w snookerze juniorskim czy amatorskim. Dzięki temu został najmłodszym zawodowcem w historii - aktualny sezon jest dla niego debiutanckim w gronie profesjonalistów.

Oprócz Szubarczyka, w eliminacjach rywalizuje inny z reprezentantów Polski, Mateusz Baranowski. 28-latek z Zielonej Góry po pierwszej sesji prowadzi 6:3 z Austriakiem Florianem Nusslem.

Mistrzowskiego tytułu w MŚ broni Zhao Xintong. 29-latek rok temu został pierwszym mistrzem świata z Azji w historii snookera.