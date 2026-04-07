Arkadiusz Milik na wylocie z Juventusu. Polak na celowniku ligowego rywala

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Jak podaje włoski portal Calciomercato, Arkadiusz Milik może opuścić Juventus i przenieść się do Lazio. Przypomnijmy, że działacze ekipy z Turynu planują rozstać się z Polakiem, aby odciążyć budżet płacowy po jego długotrwałych problemach zdrowotnych.

Arkadiusz Milik w kurtce treningowej Juventusu
fot: PAP
Arkadiusz Milik

Na liście graczy wytypowanych przez zarząd Juventusu do odejścia z klubu znajduje się Arkadiusz Milik. Polski napastnik powrócił niedawno na boisko po ponad półtorarocznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją, jednak kierownictwo "Starej Damy" jest zdecydowane na zakończenie współpracy z wychowankiem Rozwoju Katowice.

 

Obecna umowa 32-latka wygasa 30 czerwca 2027 roku.

 

Sytuację reprezentanta Polski uważnie monitorują jednak przedstawiciele innego klubu z Serie A - Lazio. Istotnym czynnikiem dla zespołu z Rzymu jest fakt, że zawodnik doskonale zna się z obecnym szkoleniowcem tej drużyny, Maurizio Sarrim, z którym z powodzeniem pracował wcześniej w barwach Napoli.

 

Obecnie jednak zarząd "Biancocelestich" traktuje ten transfer jedynie jako jedną z opcji. Spekuluje się, że transakcja mogłaby dojść do skutku, gdyby snajper rozwiązał umowę z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron i stał się wolnym zawodnikiem.

 

Decyzje dotyczące ewentualnego transferu zostały odłożone na najbliższe tygodnie, podczas których oceniana będzie dyspozycja meczowa piłkarza.

