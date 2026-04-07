Siatkarska niespodzianka w półfinale! Decydujący mecz zostanie rozegrany w Rzeszowie

Premierowa partia była bardzo wyrównana. Wynik krążył wokół remisu (7:7, 16:16) i żadna ze stron nie była w stanie uzyskać znaczącej i trwałej przewagi. Gospodynie uzyskały przewagę po ataku Aleksandry Gryki (20:18), ale rywalki błyskawicznie wyrównały, gdy dwie akcje skończyła Taylor Bannister (20:20). Siatkarki BKS pierwsze miały piłkę setową (24:23), a po chwili Laura Heyrman doprowadziła do rywalizacji na przewagi. Rozstrzygnęły ją na korzyść bielszczanek dwa błędy przyjezdnych (29:27). Rzeszowianki popełniły w tej partii aż jedenaście błędów własnych, o siedem więcej od rywalek.

W drugiej odsłonie na początku przewagę uzyskał DevelopRes (4:8). Gospodynie złapały kontakt (7:8), ale drużyna z Rzeszowa odpowiedziała serią pięciu wygranych akcji (7:13) i przejęła inicjatywę. Bielszczanki przegrywały 12:19, w końcówce zerwały się jeszcze do walki i zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (21:23), ale psując dwie zagrywki, podarowały rywalkom ostatnie punkty w tej partii (22:25).

Set numer trzy przyniósł na początku równą grę obu zespołów. W środkowej części seta bielszczanki wygrały serię akcji przy zagrywkach Ljubicy Kecman (17:12). Siatkarki Developresu szybko wyrównały (19:19), a później uzyskały przewagę - po asie Katarzyny Wenerskiej było 20:22. Przyjezdne utrzymały korzystny wynik, kończąc seta punktowym blokiem (22:25).

Rzeszowianki w kolejnym secie odskoczyły rywalkom po serii wygranych akcji (6:11), ale gospodynie dość szybko zniwelowały tę różnicę (14:14). Przyjezdne stanęły w miejscu, a siatkarki BKS przejęły inicjatywę - grały skutecznie, dokładały punkty blokiem i odskoczyły na cztery oczka (20:16). W końcówce nie dały rywalkom dojść do głosu, a Martyna Borowczak ustaliła wynik na 25:18.

Początek tie-breaka toczył się przy minimalnej przewadze rzeszowianek (4:6), ale gospodynie wygrały cztery akcje przed zmianą stron i prowadziły 8:6. Przyjezdne jeszcze złapały kontakt (10:9), ale końcówka była popisem bielszczanek. Siatkarki BKS grały skutecznie, potrafiły zatrzymać blokiem ataki rywalek i dobrze prezentowały się w obronie. Kertu Laak kiwką za blok wywalczyła piłkę meczową, a po chwili punktowy blok przypieczętował wygraną ekipy z Bielska-Białej (15:10).

Skrót meczu BKS - DevelopRes:

Najwięcej punktów: Kertu Laak (20), Martyna Borowczak (18), Aleksandra Gryka (14) – BKS; Taylor Bannister (27), Julita Piasecka (16), Svitlana Dorsman (13) – DevelopRes. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (13-10) i popełniły mniej błędów (26, przy 33 Developresu). MVP: Kertu Laak (20/43 = 47% skuteczności w ataku).



BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – DevelopRes Rzeszów 3:2 (29:27, 22:25, 22:25, 25:18, 15:10)

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Giulia Gennari – Adriana Adamek (libero) oraz Reka Bozoki-Szedmak, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Ljubica Kecman, Marta Orzyłowska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Laura Jansen, Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Nathalie Lemmens, Magda Kubas (libero). Trener: Jelena Blagojević.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–1.

