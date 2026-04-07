Były gwiazdor Arsenalu zakończył karierę. Dzielił szatnię z Cristiano Ronaldo

Walijczyk rozpoczął karierę w akademii Cardiff City, gdzie zadebiutował w pierwszym zespole w wieku zaledwie 16 lat. Największą rozpoznawalność przyniósł mu jednak transfer do londyńskiego Arsenalu, do którego dołączył w 2008 roku. W barwach "Kanonierów" rozegrał 369 spotkań, w których zdobył aż 64 bramki.

Po opuszczeniu stolicy Anglii w 2019 roku przeniósł się do Juventusu, z którym wywalczył mistrzostwo Włoch. W późniejszych latach zaliczył również epizody w szkockim Rangers FC, francuskim OGC Nice oraz meksykańskim Pumas UNAM. Powrócił także do Cardiff, gdzie pod koniec ubiegłego sezonu spróbował swoich sił jako tymczasowy szkoleniowiec.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Lecha odsunięty! Jego obowiązki przejmie asystent

W narodowych barwach wystąpił 86 razy i strzelił 21 goli, co daje mu trzecie miejsce w zestawieniu najskuteczniejszych strzelców w historii walijskiej kadry. Ponadto reprezentował swój kraj na Euro 2020 oraz mistrzostwach świata w 2022 roku, a dekadę wcześniej wystąpił w barwach Wielkiej Brytanii na igrzyskach olimpijskich w Londynie.

Informację o zakończeniu kariery przekazał on za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak sam przyznał w opublikowanym oświadczeniu, rozbrat z profesjonalnym futbolem nie przyszedł mu łatwo.

"Po długich namysłach zdecydowałem się zakończyć karierę piłkarską" - czytamy we wpisie.

"Ogromne podziękowania dla mojej żony, dzieci i całej rodziny. Bez was u mojego boku nic z tego nie byłoby możliwe" - napisał Ramsey w komunikacie.