Były gwiazdor Arsenalu zakończył karierę. Dzielił szatnię z Cristiano Ronaldo
Aaron Ramsey, były zawodnik Arsenalu i reprezentacji Walii, ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery w wieku 35 lat. Doświadczony pomocnik pozostawał bez klubu od października 2025 roku i postanowił ostatecznie zawiesić buty na kołku.
Walijczyk rozpoczął karierę w akademii Cardiff City, gdzie zadebiutował w pierwszym zespole w wieku zaledwie 16 lat. Największą rozpoznawalność przyniósł mu jednak transfer do londyńskiego Arsenalu, do którego dołączył w 2008 roku. W barwach "Kanonierów" rozegrał 369 spotkań, w których zdobył aż 64 bramki.
Po opuszczeniu stolicy Anglii w 2019 roku przeniósł się do Juventusu, z którym wywalczył mistrzostwo Włoch. W późniejszych latach zaliczył również epizody w szkockim Rangers FC, francuskim OGC Nice oraz meksykańskim Pumas UNAM. Powrócił także do Cardiff, gdzie pod koniec ubiegłego sezonu spróbował swoich sił jako tymczasowy szkoleniowiec.
ZOBACZ TAKŻE: Trener Lecha odsunięty! Jego obowiązki przejmie asystent
W narodowych barwach wystąpił 86 razy i strzelił 21 goli, co daje mu trzecie miejsce w zestawieniu najskuteczniejszych strzelców w historii walijskiej kadry. Ponadto reprezentował swój kraj na Euro 2020 oraz mistrzostwach świata w 2022 roku, a dekadę wcześniej wystąpił w barwach Wielkiej Brytanii na igrzyskach olimpijskich w Londynie.
Informację o zakończeniu kariery przekazał on za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak sam przyznał w opublikowanym oświadczeniu, rozbrat z profesjonalnym futbolem nie przyszedł mu łatwo.
"Po długich namysłach zdecydowałem się zakończyć karierę piłkarską" - czytamy we wpisie.
"Ogromne podziękowania dla mojej żony, dzieci i całej rodziny. Bez was u mojego boku nic z tego nie byłoby możliwe" - napisał Ramsey w komunikacie.