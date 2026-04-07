Cztery gole w Gdyni! Bardzo ważne zwycięstwo Arki

W pierwszej połowie gospodarze zdobyli dwie bramki - obie były wyjątkowej urody i padły po uderzeniach z lewej nogi. W 15. minucie do siatki trafił Oskar Kubiak i niewiele brakowało, aby w 22. minucie 19-letni prawy pomocnik podwyższył prowadzenie. Po centrze z rzutu rożnego Sebastiana Kerka posłał piłkę z woleja tuż obok słupka.

Żółto-niebiescy zeszli jednak na przerwę przy wyniku 2:0. W 45. minucie Michał Nalepa bez pardonu wszedł wysoką nogą w Dawida Kocyłę, a kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego z 30 metrów Jasmina Buricia pokonał Kerk.

W pierwszej połowie Zagłębie było wyjątkowo bezradne. Grało bez wyrazu oraz charakterystycznego dla zespołów trenera Ojrzyńskiego "zęba" i w ogóle nie zagroziło bramce rywali.

Na początku drugiej połowy goście, a konkretnie ponownie Nalepa, zagrali zdecydowanie zbyt agresywnie. W 47. minucie środkowy defensor Lubinian uderzył łokciem w twarz Vladislavsa Gutkovskisa i zobaczył drugą żółtą kartkę. Zamiast pójść za ciosem "Arkowcy" stracili jednak gola.

W 51. minucie Damian Dąbrowski trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę, ale 60 sekund później Damian Węglarz musiał już wyciągać piłkę z siatki. Po centrze z prawej strony Marcela Reguły skuteczną główką, pomimo asysty Kike Hermoso, popisał się Levente Szabo.

Przyjezdni dążyli do odrobienia strat. Momentami wyglądało to tak, jakby to oni grali z przewagą jednego zawodnika, ale ostatecznie Gdynianie dobili przeciwnika. W 78. minucie po kontrze i zagraniu Patryka Szysza piłkę do pustej bramki na wślizgu skierował Gutkovskis.

Lubinianie przegrali trzecie spotkanie z rządu, z kolei po tym triumfie Gdynianie zwiększyli swoje szanse na utrzymanie.

Arka Gdynia - KGHM Zagłębie Lubin 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Oskar Kubiak (15), 2:0 Sebastian Kerk (45), 2:1 Levente Szabo (52), 3:1 Vladislavs Gutkovskis (78).

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Dominick Zator, Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Oskar Kubiak, Aurelien Nguiamba (89. Edu Espiau), Kamil Jakubczyk (72. Michał Rzuchowski), Sebastian Kerk (89. Alassane Sidibe), Dawid Kocyła (72. Patryk Szysz) - Vladislavs Gutkovskis (89. Edu Espiau).

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Burić - Josip Corluka (66. Jakub Ligocki), Michał Nalepa, Damian Michalski, Luka Lucić - Marcel Reguła (84. Mateusz Dziewiatowski), Filip Kocaba, Damian Dąbrowski, Jakub Kolan (46. Adam Radwański), Sebastian Kowalczyk (46. Jakub Sypek) - Levente Szabo (66. Michalis Kosidis).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk, Michał Rzuchowski. KGHM Zagłębie Lubin: Sebastian Kowalczyk, Michał Nalepa.

Czerwona kartka za drugą żółtą - KGHM Zagłębie Lubin: Michał Nalepa (47).

Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń). Widzów: 8 001.

PAP