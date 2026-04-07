Dramat jednego z bohaterów meczu Szwecja - Polska. Nie zagra na mundialu

30-letni pomocnik GAIS Goeteborg doznał zerwania ścięgna Achillesa podczas rozgrzewki przed pierwszym meczem ligowym po przerwie na rozgrywki reprezentacji. Teraz czeka go operacja i długa rehabilitacja.

- Jestem trochę w szoku. Nie do końca rozumiem, co się stało ani, co to oznacza. Wszystko wskazuje na to, że ścięgno Achillesa zostało zerwane. To będzie dość długa przerwa, ten sezon jest już praktycznie zakończony - powiedział rozczarowany skrzydłowy dziennikarzom, opuszczając stadion o kulach.

- Znalezienie się w kadrze na mistrzostwa świata nie było czymś, co uważałem za pewnik... Ale smutno jest nie dać sobie szansy na to, by tam być. Prawdopodobnie zajmie mi kilka dni, zanim zrozumiem, co się stało – dodał.

Szwecja wywalczyła awans na piłkarski mundial pokonując w finale baraży Polskę 3:2. W grupie F w USA, Kanadzie i Meksyku Szwedzi zagrają z Tunezją, Holandią i Japonią.

PAP