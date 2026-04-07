Gwiazdor wraca do siatkarskiej kadry! Mamy oficjalne potwierdzenie

Siatkówka

Sezon ligowy wkroczył w decydującą fazę, a to oznacza zbliżający się wielkimi krokami czas siatkówki reprezentacyjnej. Część trenerów ogłosiła już składy, część jeszcze się wstrzymuje, a czasem głos zabierają i sami zawodnicy. Tak było w przypadku Ołeha Płotnyckiego, który ogłosił powrót do kadry.

Siatkarz w czarnej koszulce z czerwonymi pasami trzymający piłkę do siatkówki.
fot. AFP
Ołeh Płotnycki

Siatkarz Sir Sicoma Monini Perugia od dłuższego czasu pozostawał poza kadrą narodową. W 2024 roku odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie, co tłumaczył chęcią wyleczenia kontuzji kolana. Następnie ukraiński "Sport" informował, że Płotnycki oszukał selekcjonera Raula Lozano, mając w tamtym czasie negocjować kontrakt z katarskim Al-Arabi.

 

W związku z konfliktami wewnętrznymi, w marcu 2025 roku Ukrainiec ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jak się jednak okazuje, nie był to jego ostateczny rozbrat z kadrą. 

 

W programie "After Hours LegaVolley" przyjmujący poinformował, że w sezonie 2026 wystąpi w reprezentacji. Potwierdził tym samym pojawiające się od jakiegoś plotki na temat swojego powrotu.

 

Płotnycki zadebiutował w pierwszej reprezentacji Ukrainy 24 maja 2017 roku, a rok później został kapitanem "Niebiesko-Żółtych". Z drużyną narodową zdobył dwa srebrne medale Ligi Europejskiej.

 

Na co dzień jest graczem Perugii, w której występuje też Kamil Semeniuk.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 