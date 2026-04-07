Gwiazdor wraca do siatkarskiej kadry! Mamy oficjalne potwierdzenie

Siatkarz Sir Sicoma Monini Perugia od dłuższego czasu pozostawał poza kadrą narodową. W 2024 roku odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie, co tłumaczył chęcią wyleczenia kontuzji kolana. Następnie ukraiński "Sport" informował, że Płotnycki oszukał selekcjonera Raula Lozano, mając w tamtym czasie negocjować kontrakt z katarskim Al-Arabi.

W związku z konfliktami wewnętrznymi, w marcu 2025 roku Ukrainiec ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jak się jednak okazuje, nie był to jego ostateczny rozbrat z kadrą.

W programie "After Hours LegaVolley" przyjmujący poinformował, że w sezonie 2026 wystąpi w reprezentacji. Potwierdził tym samym pojawiające się od jakiegoś plotki na temat swojego powrotu.

Płotnycki zadebiutował w pierwszej reprezentacji Ukrainy 24 maja 2017 roku, a rok później został kapitanem "Niebiesko-Żółtych". Z drużyną narodową zdobył dwa srebrne medale Ligi Europejskiej.

Na co dzień jest graczem Perugii, w której występuje też Kamil Semeniuk.

