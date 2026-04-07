W poprzedniej rundzie turnieju w Monte Carlo polski tenisista przerwał fatalną passę siedmiu kolejnych porażek i przełamał się, wygrywając z Włochem Luciano Darderim 7:6 (7-4), 5:7, 6:1.

W kolejnym etapie rozgrywek w Monako Hubert Hurkacz zagra z Fabianem Marozsanem. Węgier w swoim wcześniejszym meczu pewnie pokonał Bośniaka Damira Dzumhura 6:2, 6:1.

Obaj zawodnicy rywalizowali ze sobą do tej pory tylko raz. W październiku 2023 roku Polak wygrał z Węgrem w ćwierćfinale turnieju ATP w Szanghaju (4:6, 6:1, 6:3).

Zwycięzca tego starcia w kolejnej rundzie zagra z lepszym z pary Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot.

Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan?

Starcie pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Fabianem Marozsanem w drugiej rundzie turnieju ATP w Monte Carlo odbędzie się w środę, 8 kwietnia. Polak zagra z Węgrem w czwartym meczu w kolejności od godziny 11:00. Tenisiści wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Tomas Martin Etcheverry - Terence Atmane. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go.

