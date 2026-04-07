Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan. Kiedy mecz? O której godzinie?

We wtorek kibice Huberta Hurkacza w końcu mieli powody do radości. Polski tenisista przerwał fatalną passę siedmiu kolejnych przegranych meczów i przełamał się w Monte Carlo, ogrywając w pierwszej rundzie Włocha Luciano Darderiego, triumfując po trzysetowym boju.

ZOBACZ TAKŻE: Rok temu zszokowała cały świat. Teraz doszło do rozstania

W drugiej rundzie rywalem Hurkacza będzie reprezentant Węgier Fabian Marozsan. Pierwotnie 26-latek z Budapesztu miał się zmierzyć z Jakubem Mensikiem, ale Czech w ostatniej chwili wycofał się z turnieju i jego rywalem był doświadczony zawodnik z Bośni i Hercegowiny, Damir Dzumhur. Marozsan pewnie wygrał w dwóch setach i w kolejnej rundzie zmierzy się z Hurkaczem.

Hurkacz - Marozsan. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Marozsan? O której godzinie Hurkacz - Marozsan w Monte Carlo? Mecz Hurkacz - Marozsan zostanie rozegrany w środę 8 kwietnia. Godzina spotkania Hurkacz - Marozsan nie została jeszcze podana. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, przekażemy tę informację w tym tekście.

