Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na kolejne spotkanie Huberta Hurkacza w Monte Carlo. Po tym, jak Polak przełamał fatalną passę i wygrał pierwszy mecz od stycznia, w pierwszej rundzie pokonując Włocha Luciano Darderiego, w drugiej zmierzy się z Fabianem Marozsanem z Węgier.

Dla Hurkacza wygrana z Włochem była pierwszym triumfem po siedmiu kolejnych porażkach. Czy Polak pójdzie za ciosem i wyeliminuje również Marozsana?

Z turnieju jeszcze przed jego rozpoczęciem wycofał się Kamil Majchrzak, któremu doskwiera kontuzja kolana.

W pierwszej rundzie debla odpadł natomiast Jan Zieliński. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Niemcem Alexandrem Zverevem 3:6, 3:6.

Hurkacz - Marozsan. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Marozsan poznamy w środę 8 kwietnia.

