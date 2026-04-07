Joanna Wołosz zaskoczyła w najnowszym wpisie! "Zamierzam..."

Wołosz to była twarz reprezentacji Polski. Utytułowana rozgrywająca, która na co dzień broni barw Conegliano, przez lata była opoką Biało-Czerwonych. Z kadrą wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów w 2024 roku.

Po zakończeniu udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, Wołosz ogłosiła zakończenie kariery w kadrze. Wciąż z powodzeniem realizuje się jednak w klubie.

7 kwietnia zawodniczka obchodzi swoje święto. Z okazji 36. urodzin zamieściła w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcia.

"Podwójna "18" zobowiązuje, więc zamierzam czerpać z życia jeszcze bardziej" - podpisała fotografie.

Gra naszej rozgrywającej w Imoco Volley Conegliano to pasmo pełne sukcesów, ale lista nie jest zamknięta i prawdopodobnie lada moment zostanie powiększona o kolejne laury. Warto podkreślić, że Wołosz jest zawodniczką włoskiego giganta od 2017 roku i od tamtej pory sięgnęła po siedem mistrzostw kraju, siedem Superpucharów i Pucharów Włoch. Wisienką na torcie są trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzyń i Klubowych Mistrzostwach Świata.

