Joanna Wołosz zaskoczyła w najnowszym wpisie! "Zamierzam..."

Joanna Wołosz to jedna z najbardziej utytułowanych siatkarek w naszym kraju. Była reprezentantka Polski z okazji urodzin opublikowała post na Instagramie. A w nim... zaskoczyła komentarzem!

Siatkarka Joanna Wołosz trzyma piłkę do siatkówki w prawej dłoni podczas meczu.
Wołosz to była twarz reprezentacji Polski. Utytułowana rozgrywająca, która na co dzień broni barw Conegliano, przez lata była opoką Biało-Czerwonych. Z kadrą wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów w 2024 roku. 

 

Po zakończeniu udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, Wołosz ogłosiła zakończenie kariery w kadrze. Wciąż z powodzeniem realizuje się jednak w klubie.

 

7 kwietnia zawodniczka obchodzi swoje święto. Z okazji 36. urodzin zamieściła w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcia. 

 

 

"Podwójna "18" zobowiązuje, więc zamierzam czerpać z życia jeszcze bardziej" - podpisała fotografie.

 

Gra naszej rozgrywającej w Imoco Volley Conegliano to pasmo pełne sukcesów, ale lista nie jest zamknięta i prawdopodobnie lada moment zostanie powiększona o kolejne laury. Warto podkreślić, że Wołosz jest zawodniczką włoskiego giganta od 2017 roku i od tamtej pory sięgnęła po siedem mistrzostw kraju, siedem Superpucharów i Pucharów Włoch. Wisienką na torcie są trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzyń i Klubowych Mistrzostwach Świata.

KP, Polsat Sport
