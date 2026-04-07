Kiedy starcie Polska vs. Ukraina w Billie Jean King Cup 2026? Skład na mecz, szanse na wygraną

Zabraknie Igi Świątek

Pod koniec marca Iga Świątek poinformowała o tym, że zabraknie jej w reprezentacji Polski w meczu kwalifikacyjnym do finałów Billie Jean King Cup 2026. To oznacza, że biało-czerwone będą walczyć w Gliwicach bez najlepszej polskiej tenisistki w historii, co dodatkowo utrudnia zadanie. Czwarta rakieta świata skupia się na poukładaniu spraw w sztabie szkoleniowym i przygotowaniach do rozpoczęcia sezonu na mączce.

Magda Linette liderką kadry. Kto jeszcze zagra w Gliwicach?

Liderką reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą będzie Magda Linette (55. WTA), która w tym sezonie gra w kratkę. Na mecze w biało-czerwonych barwach jednak zawsze jest świetnie przygotowana i jest w stanie pokonać każdą rywalkę. Poza nią należy wymienić te nazwiska:

• rakietą numer dwa reprezentacji Polski jest Maja Chwalińska (131. WTA)

• w kadrze powołanej przez Dawida Celta znalazły się też Katarzyna Kawa (160. WTA) i Linda Klimovicova (154. WTA).

Ukrainki wydają się faworytkami

Choć za Polkami przemawia atut własnego kortu i doping publiczności, to jednak faworytkami do zwycięstwa w tym meczu są Ukrainki. W ich kadrze znalazła się bowiem siódma rakieta świata według rankingu WTA i jedna z najlepszych zawodniczek w tym sezonie, Elina Svitolina. To największa gwiazda spotkania w Gliwicach. Ponadto skład reprezentacji Ukrainy uzupełniają:



• Marta Kostjuk (27. WTA)

• Oleksandra Olijnykowa (68. WTA)

• deblistki Ludmiła Kiczenok i Nadia Kiczenok.



Przed rokiem Ukrainki dotarły do półfinału, w którym po walce przegrały z Włoszkami. Później reprezentantki Italii wygrały z Amerykankami i sięgnęły po trofeum.

Gdzie obejrzeć mecz Polska-Ukraina?

Spotkanie kwalifikacji turnieju finałowego Billie Jean King Cup 2026 odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia w PreZero Arenie Gliwice na nawierzchni ziemnej. Wszystkie mecze transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu. W piątek 10 kwietnia od 16:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium czekają nas dwa mecze singlowe.



W sobotę rywalizacja rozpocznie się o 12:00 meczem deblowym, a później odbędą się dwa mecze singlowe. Sobotnie spotkania transmitowane będą w Polsacie Sport 2. Turniej finałowy Billie Jean King Cup 2026 zaplanowano na 21-27 września w chińskim Shenzhen.

