Kto zagra w siatkarskiej Tauron Lidze? Dwie drużyny powalczą o awans

Fazę zasadniczą pierwszej ligi siatkarek wygrała drużyna Netland MKS Kalisz (63 punkty, bilans meczów 21-1), wyprzedzając o sześć oczek KSG Warszawa (mecze 20-2). Obie ekipy wyraźnie wyprzedziły resztę stawki, obie też przebrnęły przez dwie rundy play-off i zameldowały się w finale.





Netland MKS Kalisz to drużyna, która w 2025 roku spadła z Tauron Ligi. W obecnym sezonie wywalczyła awans do półfinału Tauron Pucharu Polski, w którym uległy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3. W play-off 1. ligi kaliszanki wyeliminowały WTS Solna Wieliczka i Enea Klub Siatkarski Piła. Siatkarki KSG Warszawa w ćwierćfinale pokonały MKS COPCO Imielin, a w półfinale - KS BAS Kombinat Budowlany Białystok.

Finałowa rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań. Gospodarzem pierwszego i trzeciego terminu play-off będzie zespół, który po rundzie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli Netland MKS Kalisz. Pierwszy mecz finału zaplanowano na 18 kwietnia.

Walcząca o powrót do elity drużyna z Kalisza będzie faworytem rywalizacji. W obecnym sezonie trzykrotnie pokonały drużynę KSG - w lidze 3:1 u siebie (6. kolejka, 8 listopada) i 3:0 na wyjeździe (17. kolejka, 31 stycznia); w Pucharze Polski 3:0 u siebie (ćwierćfinał, 3 stycznia).

Finały pierwszej ligi siatkarek:

2026-04-18: Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa (sobota, godzina 17.00)

2026-04-19: Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa (niedziela, godzina 17.00)

2026-04-25: KSG Warszawa – Netland MKS Kalisz (sobota, godzina 17.00)

2026-04-26: KSG Warszawa – Netland MKS Kalisz (niedziela, godzina 17.00 - ewentualnie)

2026-05-02: Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa (sobota, godzina 17.00 - ewentualnie).

