Liga Mistrzów: Real Madryt - Bayern Monachium. Relacja na żywo

„Królewscy”, rekordziści pod względem triumfów w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie (15), przystąpią do konfrontacji z rozpędzonym Bayernem w niezbyt dobrych nastrojach. W sobotę niespodziewanie ulegli w Primera Division na wyjeździe broniącej się przed spadkiem Mallorce 1:2. W efekcie tracą w tabeli już siedem punktów do Barcelony.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona weźmie gwiazdora za darmo? Hitowy transfer może stać się faktem

- Ta porażka to moja wina. Powiedziałem zawodnikom, że od teraz powinni zacząć już myśleć tylko o meczu z Bayernem. Muszą dać z siebie wszystko w Lidze Mistrzów, w rozgrywkach, które są absolutnie kluczowe – przyznał tuż po spotkaniu na Majorce trener Realu Alvaro Arbeloa.

Tymczasem Bayern pewnie zmierza po obronę mistrzostwa Niemiec, mając dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. W ostatnim meczu z Freiburgiem (3:2) nie grał kontuzjowany Harry Kane, ale jest szansa, że angielski napastnik wyleczy się na starcie w Madrycie.

Jak przypomniano na stronie UEFA, żadne inne drużyny nie spotkały się w rozgrywkach UEFA tak często jak Real i Bayern. To już 28 meczów – wszystkie w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów. Hiszpański klub ma nieco lepszy bilans - odniósł 13 zwycięstw, Bayern był górą 11 razy, a czterokrotnie padł remis.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Bayern Monachium na Polsatsport.pl.

BS, PAP