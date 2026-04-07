Liga Mistrzów: Sporting - Arsenal. Relacja na żywo

Sporting we wtorek podejmie Arsenal. Faworytem będzie zespół z Londynu, który jest liderem angielskiej Premier League i ma w składzie Viktora Gyokeresa, byłego napastnika „Lwów”.

ZOBACZ TAKŻE: Takich słów o Zielińskim jeszcze nie było! Włosi odlecieli. "Pieści ją"

Szwed prezentuje imponującą formę, o czym przekonały się Ukraina oraz Polska w - odpowiednio - półfinale i finale niedawnych baraży o awans do mistrzostw świata. Ukraińcom Gyokeres strzelił trzy gole (3:1), a drużynie Jana Urbana jednego, ale najważniejszego, gdy w 88. minucie ustalił wynik na 3:2 w Sztokholmie.

W czasach występów w Sportingu też spisywał się znakomicie. W latach 2023-2025 zdobył aż 97 bramek w 102 meczach ligowych, zanim dołączył do Arsenalu. Natomiast w LM uzyskał dla portugalskiego klubu sześć trafień w ośmiu spotkaniach.

BS, PAP