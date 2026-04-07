Nie żyje Mircea Lucescu. Słynny szkoleniowiec zmarł w wieku 80 lat

Problemy zdrowotne trenera nasiliły się w ostatnich tygodniach. Z powodu nawracających zaburzeń rytmu serca 80-latek przebywał pod stałą opieką lekarzy. Niestety, pod koniec ubiegłego tygodnia doznał on ostrego zawału mięśnia sercowego. Pomimo przeniesienia na oddział intensywnej terapii i ciągłych prób stabilizacji funkcji życiowych, jego stan gwałtownie się pogorszył, doprowadzając do zgonu we wtorek 7 kwietnia 2026 roku.

W trakcie trwającej kilkadziesiąt lat kariery Rumun prowadził takie kluby jak Inter Mediolan, Galatasaray, Besiktas czy Szachtar Donieck. Z ukraińskim zespołem w 2009 roku triumfował w rozgrywkach o Puchar UEFA.

Oprócz pracy klubowej, dwukrotnie pełnił on funkcję selekcjonera reprezentacji Rumunii - najpierw wprowadził kadrę na Mistrzostwa Europy 1984, a następnie wrócił na to stanowisko w sierpniu 2024 roku.

Odnosił również sukcesy jako zawodnik. Grał w drużynie narodowej między innymi podczas mistrzostw świata w Meksyku w 1970 roku.

Rumuńska placówka, w której przebywał Lucescu, wydała oficjalny komunikat w tej sprawie:

- Szpital Uniwersytecki w Bukareszcie informuje, że dzisiaj, we wtorek 7 kwietnia 2026 roku, około godziny 20:30, stwierdzono zgon pana Mircei Lucescu. Był on jednym z najbardziej utytułowanych rumuńskich trenerów i piłkarzy, pierwszym, który zakwalifikował reprezentację Rumunii na Mistrzostwa Europy w 1984 roku. Całe pokolenia Rumunów dorastały z jego wizerunkiem w sercu, jako symbolem narodowym. Niech spoczywa w pokoju - możemy przeczytać w komunikacie.