Nie żyje poprzednik Witolda Bańki

Inne

Tragiczna informacja napłynęła z Wysp Brytyjskich. Zmarł Craig Reedie, były prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Mężczyzna odszedł w wieku 84 lat.

Nie żyje Craig Reedie (po prawej)
fot. PAP
Nie żyje Craig Reedie (po prawej)
  • Zmarł Sir Craig Reedie, były szef WADA
  • Reedie w młodości uprawiał badmintona
  • Pełnił funkcję szefa Światowej Agencji Antydopingowej od 2014 do 2019 roku
  • Witold Bańka pożegnał Reediego
  • Reedie został uhonorowany tytułem "sir" za swoje zasługi dla sportu

Brytyjczyk w młodości był czynnym sportowcem. Uprawiał badmintona. Później - od samego początku istnienia Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) - był jej czynnym działaczem. Na czele stał od 2014 do 2019 roku. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Tragiczne okoliczności meczu derbowego. Jedna osoba nie żyje, 60 rannych

 

O śmierci 84-latka poinformował m.in. jego następca - Witold Bańka. 

 

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci mojego poprzednika, Sir Craiga Reediego. Dzisiaj żegnam się z wielkim człowiekiem, którego kierownictwo nad WADA pomogło ukształtować wartości, które dziś wyznajemy. Jego niezachwiana uczciwość i cicha siła znaczyły dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Zawsze chętnie dzielił się mądrymi radami i oferował swoje wsparcie dla dobra czystego sportu.

W tym trudnym czasie moje myśli są z jego ukochaną żoną, Lady Rosemary, oraz z jego dziećmi, wnukami i szerokim gronem przyjaciół i rodziny. Spoczywaj w pokoju, Craig" - napisał Bańka w mediach społecznościowych.

 

Za działania na rzecz sportu Reedie otrzymał tytuł honorowy - "sir".

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Pycio: "Drago" był osobą, która łączyła świat Navy SEALs z naszym
Zobacz także

"Mój przyjaciel Drago". Historia, która jest gotowym scenariuszem na film

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

