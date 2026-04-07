Nie żyje poprzednik Witolda Bańki

Brytyjczyk w młodości był czynnym sportowcem. Uprawiał badmintona. Później - od samego początku istnienia Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) - był jej czynnym działaczem. Na czele stał od 2014 do 2019 roku.

O śmierci 84-latka poinformował m.in. jego następca - Witold Bańka.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci mojego poprzednika, Sir Craiga Reediego. Dzisiaj żegnam się z wielkim człowiekiem, którego kierownictwo nad WADA pomogło ukształtować wartości, które dziś wyznajemy. Jego niezachwiana uczciwość i cicha siła znaczyły dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Zawsze chętnie dzielił się mądrymi radami i oferował swoje wsparcie dla dobra czystego sportu.



W tym trudnym czasie moje myśli są z jego ukochaną żoną, Lady Rosemary, oraz z jego dziećmi, wnukami i szerokim gronem przyjaciół i rodziny. Spoczywaj w pokoju, Craig" - napisał Bańka w mediach społecznościowych.

Za działania na rzecz sportu Reedie otrzymał tytuł honorowy - "sir".

