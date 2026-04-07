Ogromna tragedia. Nie żyje 16-letnia nadzieja piłki nożnej

Tenis

Tragiczne informacje nadeszły z Włoch. W wieku 16 lat zginął Mattia Rizzetti, 16-letni piłkarz Roma City. Nastolatek został potrącony przez samochód.

Zapalony znicz na kamiennym podłożu w nocy, symbol pamięci.
fot. PAP
16-latek został potrącony przez samochód, gdy przebywał tuż obok swojego domu w Rzymie. Pojazd prowadził 19-letni kierowca. Rizzetti został przewieziony do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

 

"Nie ma słów, by opisać tę chwilę absolutnego bólu. Możemy jedynie zebrać się w ciszy wokół rodziny, z miłością i szacunkiem. Żegnaj Mattia, spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie Roma City FC U-17. To właśnie w tym zespole na co dzień grał nastolatek. 

 

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Sprawą zajmuje się policja.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 