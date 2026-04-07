Ogromna tragedia. Nie żyje 16-letnia nadzieja piłki nożnej

16-latek został potrącony przez samochód, gdy przebywał tuż obok swojego domu w Rzymie. Pojazd prowadził 19-letni kierowca. Rizzetti został przewieziony do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

"Nie ma słów, by opisać tę chwilę absolutnego bólu. Możemy jedynie zebrać się w ciszy wokół rodziny, z miłością i szacunkiem. Żegnaj Mattia, spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie Roma City FC U-17. To właśnie w tym zespole na co dzień grał nastolatek.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Sprawą zajmuje się policja.

