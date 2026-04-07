Czas na ostatni akt ćwierćfinału Projektu i Jastrzębskiego. Stan rywalizacji między tymi zespołami wynosi obecnie 1:1.

W pierwszym spotkaniu stołeczna ekipa nie dała szans rywalom. Na własnym parkiecie Warszawianie triumfowali 3:0. Na terenie Jastrzębia-Zdroju los się jednak odwrócił. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Kowala przegrywała już 1:2 w setach, ale podniosła się i triumfowała po tie-breaku.

Przypomnijmy, że ćwierćfinały i półfinały PlusLigi rozgrywane są do dwóch zwycięstw. W grze o medale rywalizacja toczy się do trzech wygranych.

