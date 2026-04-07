Polak krok bliżej MŚ. Wygrał mecz kwalifikacyjny

Baranowski i Nussie to zawodnicy na podobnym poziomie. Polak klasyfikowany jest na 112. pozycji w światowym rankingu, a Austriak - na 122.

ZOBACZ TAKŻE: 15-letni Michał Szubarczyk znowu zadziwił świat sportu. "Pierwszy z wielu celów"



Pierwszy frejm poszedł jednak zdecydowanie po myśli naszego reprezentanta. Wygrał go 6:3, budując sobie cenną przewagę. Nie zmarnował jej, ostatecznie wygrywając całe spotkanie 10:5.



W kolejnym meczu Baranowski zmierzy się z Rickym Waldenem.



Aby awansować do MŚ, Polak musi wygrać jeszcze trzy pojedynki eliminacyjne.