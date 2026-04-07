Polak krok bliżej MŚ. Wygrał mecz kwalifikacyjny

Mateusz Baranowski pokonał w pierwszej rundzie kwalifikacji mistrzostw świata w snookerze Floriana Nussie. Polak wygrał z Austriakiem 10:5.

Baranowski pokonał Nussiego i powalczy z Rickym Waldenem

Baranowski i Nussie to zawodnicy na podobnym poziomie. Polak klasyfikowany jest na 112. pozycji w światowym rankingu, a Austriak - na 122.

 

Pierwszy frejm poszedł jednak zdecydowanie po myśli naszego reprezentanta. Wygrał go 6:3, budując sobie cenną przewagę. Nie zmarnował jej, ostatecznie wygrywając całe spotkanie 10:5.


W kolejnym meczu Baranowski zmierzy się z Rickym Waldenem.


Aby awansować do MŚ, Polak musi wygrać jeszcze trzy pojedynki eliminacyjne.

