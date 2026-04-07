Polak krok bliżej MŚ. Wygrał mecz kwalifikacyjny
Mateusz Baranowski pokonał w pierwszej rundzie kwalifikacji mistrzostw świata w snookerze Floriana Nussie. Polak wygrał z Austriakiem 10:5.
Baranowski i Nussie to zawodnicy na podobnym poziomie. Polak klasyfikowany jest na 112. pozycji w światowym rankingu, a Austriak - na 122.
Pierwszy frejm poszedł jednak zdecydowanie po myśli naszego reprezentanta. Wygrał go 6:3, budując sobie cenną przewagę. Nie zmarnował jej, ostatecznie wygrywając całe spotkanie 10:5.
W kolejnym meczu Baranowski zmierzy się z Rickym Waldenem.
Aby awansować do MŚ, Polak musi wygrać jeszcze trzy pojedynki eliminacyjne.
