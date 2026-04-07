Polsat Futbol Cast - 08.04. Transmisja TV i stream online

W środowym podcaście Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Roman Kołtoń obszernie zapowiedzą czekające nas w tym tygodniu mecze fazy ćwierćfinałowej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.



Pod lupę weźmiemy przede wszystkim polskie wątki tych spotkań. W ekipie FC Porto szansę na występ mają Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, a barw Aston Villi może bronić Matty Cash. W ekipie "Smoków" nie zobaczymy za to Oskara Pietuszewskiego, który nie został zgłoszony do rozgrywek, a w bramce Bolonii, ze względu na kontuzję, nie zagra Łukasz Skorupski.



