Polscy singliści zagrali na ME. Jak im poszło?

Dominik Kwinta pokonał Holendra Noaha Haase 2:0 (21:12, 21:13), a Mikołaj Szymanowski przegrał z Hiszpanem Alvaro Lealem 0:2 (19:21, 13:21) w meczach 1. rundy singla mężczyzn w odbywających się w Huelvie mistrzostwach Europy w badmintonie.

W środę kolejnym rywalem Kwinty będzie Szwajcar Julien Scheiwiller.

 

Wiktoria Górniak rozpocznie turniej od drugiej rundy, a jej pierwszą rywalką będzie Niemka Miranda Wilson.

 

We wtorek Biało-Czerwoni przegrali oba spotkania deblowe - Adrian Krawczyk i Szymon Ślepecki ze Szwedami Malte Molinem i Maxem Svenssonem 0:2 (15:21, 21:23), a rozstawione z numerem szóstym Kornelia Marczak i Paulina Cybulska z Hiszpankami Paulą Lopez i Lucią Rodriguez 1:2 (21:18, 19:21, 19:21).

 

Mistrzostwa Europy odbywają się w Hiszpanii po raz trzeci. Poprzednio najlepsi badmintoniści Starego Kontynentu walczyli o medale w Huelvie w 2018 oraz w Madrycie w 2022 roku.

 

Turniej rozgrywany w Palacio de Deportes Carolina Marin potrwa do 12 kwietnia. 

