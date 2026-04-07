Polska czy Turcja? Tomasz Fornal nawet się nie wahał!
Tomasz Fornal był jednym z bohaterów dwumeczu Ziraatu Bankasi Ankara z Asseco Resovią Rzeszów. Polski przyjmujący został gorąco przywitany podczas meczu w rodzimym kraju, a po nim wziął udział w tzw. "szybkich strzałach" przed kamerą Polsatu Sport. Gra w Polsce czy w Turcji? Polskie czy tureckie jedzenie? Co wybrał gwiazdor? Sprawdź.
Turecki gigant niespodziewanie nie dał zbyt wielu szans ekipie ze stolicy Podkarpacia, wygrywając najpierw w Rzeszowie bez straty seta, a następnie powtarzając ten rezultat na własnym parkiecie.
Fornal przyznał, że był zaskoczony takim rezultatem oraz bezproblemowym awansem do Final Four. Ostatnio czołowy przyjmujący reprezentacji Polski wziął udział w tzw. "szybkich strzałach" przeprowadzanych przez Polsat Sport. 28-latek w każdym pytaniu musiał wybierać między dwiema opcjami. Tym razem dotyczyły one porównania gry w Polsce i Turcji. Co wybrał i jak odpowiadał? Sprawdź poniżej:
Granie w Polsce czy w Turcji?
W Polsce.
Kibice w Polsce czy w Turcji?
W Polsce.
Jedzenie polskie czy tureckie?
Polskie.
Mieszkanie w Polsce czy w Turcji?
No... Mam fajne mieszkanko w Turcji.
Pogoda turecka czy polska?
Podobne są. Wszyscy myślą, że w Turcji grzeje słońce i jest po 25 stopni, ale jak przylecieliśmy tutaj, to bardzo podobna pogoda jest do tego, co mam w Turcji. Tak że tutaj dałbym równowagę.
Liga polska czy turecka?
Raczej nie trzeba tutaj nic oceniać. Każdy wie i zdaje sobie sprawę z tego, że włoska i polska to są dwie najlepsze ligi na świecie.
Fornal w przyszłym sezonie prawdopodobnie będzie bronił barw Aluronu CMC Warty Zawiercie.