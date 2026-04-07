Polska czy Turcja? Tomasz Fornal nawet się nie wahał!

Siatkówka

Tomasz Fornal był jednym z bohaterów dwumeczu Ziraatu Bankasi Ankara z Asseco Resovią Rzeszów. Polski przyjmujący został gorąco przywitany podczas meczu w rodzimym kraju, a po nim wziął udział w tzw. "szybkich strzałach" przed kamerą Polsatu Sport. Gra w Polsce czy w Turcji? Polskie czy tureckie jedzenie? Co wybrał gwiazdor? Sprawdź.

Turecki gigant niespodziewanie nie dał zbyt wielu szans ekipie ze stolicy Podkarpacia, wygrywając najpierw w Rzeszowie bez straty seta, a następnie powtarzając ten rezultat na własnym parkiecie.

 

Fornal przyznał, że był zaskoczony takim rezultatem oraz bezproblemowym awansem do Final Four. Ostatnio czołowy przyjmujący reprezentacji Polski wziął udział w tzw. "szybkich strzałach" przeprowadzanych przez Polsat Sport. 28-latek w każdym pytaniu musiał wybierać między dwiema opcjami. Tym razem dotyczyły one porównania gry w Polsce i Turcji. Co wybrał i jak odpowiadał? Sprawdź poniżej:

 

Granie w Polsce czy w Turcji?

W Polsce.

 

Kibice w Polsce czy w Turcji?

W Polsce.

 

Jedzenie polskie czy tureckie?

Polskie.

 

Mieszkanie w Polsce czy w Turcji?

No... Mam fajne mieszkanko w Turcji.

 

Pogoda turecka czy polska?

Podobne są. Wszyscy myślą, że w Turcji grzeje słońce i jest po 25 stopni, ale jak przylecieliśmy tutaj, to bardzo podobna pogoda jest do tego, co mam w Turcji. Tak że tutaj dałbym równowagę.

 

Liga polska czy turecka?

Raczej nie trzeba tutaj nic oceniać. Każdy wie i zdaje sobie sprawę z tego, że włoska i polska to są dwie najlepsze ligi na świecie.

 

 

Fornal w przyszłym sezonie prawdopodobnie będzie bronił barw Aluronu CMC Warty Zawiercie.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 