Polska czy Turcja? Tomasz Fornal nawet się nie wahał!

Turecki gigant niespodziewanie nie dał zbyt wielu szans ekipie ze stolicy Podkarpacia, wygrywając najpierw w Rzeszowie bez straty seta, a następnie powtarzając ten rezultat na własnym parkiecie.

Fornal przyznał, że był zaskoczony takim rezultatem oraz bezproblemowym awansem do Final Four. Ostatnio czołowy przyjmujący reprezentacji Polski wziął udział w tzw. "szybkich strzałach" przeprowadzanych przez Polsat Sport. 28-latek w każdym pytaniu musiał wybierać między dwiema opcjami. Tym razem dotyczyły one porównania gry w Polsce i Turcji. Co wybrał i jak odpowiadał? Sprawdź poniżej:

Granie w Polsce czy w Turcji?

W Polsce.

Kibice w Polsce czy w Turcji?

W Polsce.

Jedzenie polskie czy tureckie?

Polskie.

Mieszkanie w Polsce czy w Turcji?

No... Mam fajne mieszkanko w Turcji.

Pogoda turecka czy polska?

Podobne są. Wszyscy myślą, że w Turcji grzeje słońce i jest po 25 stopni, ale jak przylecieliśmy tutaj, to bardzo podobna pogoda jest do tego, co mam w Turcji. Tak że tutaj dałbym równowagę.

Liga polska czy turecka?

Raczej nie trzeba tutaj nic oceniać. Każdy wie i zdaje sobie sprawę z tego, że włoska i polska to są dwie najlepsze ligi na świecie.

Fornal w przyszłym sezonie prawdopodobnie będzie bronił barw Aluronu CMC Warty Zawiercie.

