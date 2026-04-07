Porażka Polki w pierwszej rundzie
Katarzyna Piter i chińska tenisistka Qianhui Tang odpadły w pierwszej rundzie gry podwójnej w turnieju WTA 500 w austriackim Linzu. We wtorek przegrały z Brytyjką Maią Lumsden i Japonką Makoto Ninomiyą 2:6, 6:7 (2-7).
Piter była jedyną Polką startującą w turnieju w Linzu.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Maia Lumsden, Makoto Ninomiya (W. Brytania, Japonia) - Katarzyna Piter, Qianhui Tang (Polska, Chiny) 6:2, 7:6 (7-2).
