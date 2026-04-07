Popis siatkarzy Projektu w decydującym starciu! W półfinale czeka mistrz Polski

Na początku meczu przewagę uzyskali gospodarze (7:5, 11:8), ale jastrzębianie odrobili straty (13:13) i gra na pewien czas się wyrównała. Obie drużyny grały skutecznie w ofensywie, ale atutem PGE Projektu była zagrywka. W końcówce asami popisali się Bartosz Bednorz (20:18) i Jurij Semeniuk (23:19), a dwa ostatnie punkty gospodarze zdobyli po błędach rywali (25:20).

W pierwszych akcjach drugiego seta dwa asy posłał Bartosz Bednorz (4:1) i od tego momentu skutecznie grający gospodarze utrzymywali korzystny wynik. W środkowej części seta poszła punktowa seria Projektu (15:8), a jastrzębianie ułatwiali rywalom zadanie popełniając błędy (19:11). Drużyna ze stolicy wygrała bardzo pewnie - piłkę setową wywalczył atakiem blok-aut Kevin Tillie (24:16), a w ostatniej akcji jastrzębianie przestrzelili zagrywkę (25:17).

Siatkarze Projektu nie zwalniali tempa w kolejnej partii. Poszła punktowa seria przy zagrywkach Jurija Semeniuka (8:2), a jastrzębianie nie byli już w stanie znaleźć sposobu na rozpędzonych rywali. W pewnym momencie, po punktowym bloku gospodarzy, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (19:9). Uderzenie Bartosza Bednorza po bloku rywali dało piłkę meczową, a kolejną akcję skończył Bartosz Gomułka, pieczętując awans Projektu do półfinału (25:13).

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (18), Bartosz Gomułka (12), Kevin Tillie (12) – Projekt; Michał Gierżot (10) – JSW. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (61%-46%), dominowali w polu serwisowym (asy 8-0) oraz w bloku (7-0), popełnili też mniej błędów (14, przy 20 gości). MVP: Bartosz Bednorz (11/18 = 61% skuteczności w ataku + 4 asy + 3 bloki; 61% pozytywnego przyjęcia).

PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:20, 25:17, 25:13)

Projekt: Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero). Trener: Kamil Nalepka.

JSW: Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Benjamin Toniutti, Michał Gierżot, Łukasz Usowicz, Adam Lorenc – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Jurczyk (libero), Joshua Tuaniga, Łukasz Kaczmarek, Adrian Staszewski, Mateusz Kufka. Trener: Andrzej Kowal.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–1 dla Projektu (awans).

