Są nowe wieści ws. Lucescu. Szpital wydał komunikat

Znany szkoleniowiec od kilku dni przebywa w szpitalu uniwersyteckim w Bukareszcie. Trafił tam po zasłabnięciu na treningu drużyny narodowej, która wcześniej odpadła w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. W czwartek federacja poinformowała, że Lucescu nie będzie dłużej selekcjonerem, a następnego dnia doznał on zawału serca, jednak stan był stabilny.

Sytuacja pogorszyła się w sobotę. Według lokalnych mediów, które powoływały się na lekarzy, Lucescu został przeniesiony na oddział intensywnej terapii i w stanie śpiączki podłączony do aparatury podtrzymującej życie.



We wtorek pojawiły się nowe informacje w jego sprawie. Zgodnie z komunikatem szpitala, tomografia wykazała "liczne oznaki niedokrwiennych udarów mózgu oraz ogniska zatorowości płucnej" u Lucescu.



- W tej chwili jest leczony na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są ostrożne, nie chciałbym spekulować co do dalszego przebiegu. Jest w stanie krytycznym - dodał rumuński minister zdrowia Alexandru Rogobete.



Mircea Lucescu to jedna z największych legend rumuńskiego futbolu. Był kapitanem reprezentacji w mistrzostwach świata w 1970 roku, a 14 lat później trenerem, gdy drużyna debiutowała w mistrzostwach Europy. W długiej karierze szkoleniowej prowadził także kluby we Włoszech (Pisa, Brescia, Inter Mediolan), Turcji (Galatasaray Stambuł, Besiktas Stambuł, reprezentacja), Ukrainie (Szachtar Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA, Dynamo Kijów) i Rosji (Zenit St. Petersburg).



W 2024 roku powrócił jako trener ojczystej drużyny narodowej, aby spróbować awansować z nią do rozpoczynającego się 11 czerwca mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Po porażce z Turcją 0:1 w barażu Rumunia straciła na to szansę, a we wtorek przegrała ze Słowacją 0:2 w meczu towarzyskim.