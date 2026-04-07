Selekcjoner reprezentacji Polski trafił do szpitala! Wiemy, kto poprowadzi kadrę w najbliższym meczu

"Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad jeszcze przed planowanym przylotem do Polski trafił do szpitala. Po kilkudniowej obserwacji został wypisany i obecnie wraca do pełni sił w domu. Jego stan nie jest poważny, jednak wymaga dalszych konsultacji, co wykluczyło jego udział w początkowej fazie zgrupowania, a także w prowadzeniu zespołu podczas środowego meczu na Słowacji. Jak podkreśla sam selekcjoner, pozostaje on w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym reprezentacji Polski i ma nadzieję wrócić do pracy z naszą drużyną przed niedzielnym spotkaniem z Rumunią w Radomiu" - czytamy w oficjalnym komunikacie ZPRP.

Podczas meczu ze Słowacją w ramach EHF Euro Cup zespół poprowadzi jego asystent - Adrian Struzik. Biało-czerwone jak do tej pory pozostają z jednym zwycięstwem w tych rozgrywkach.

Mecz Słowacja - Polska zostanie rozegrany 8 kwietnia w miejscowości Sala.

Norweg prowadzi reprezentację Polski od 2019 roku.

