Selekcjoner reprezentacji Polski trafił do szpitala! Wiemy, kto poprowadzi kadrę w najbliższym meczu
Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad trafił do szpitala. Jak poinformował ZPRP, w najbliższym meczu ze Słowacją polskie piłkarki ręczne poprowadzi jego asystent.
- Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad trafił do szpitala
- Po kilkudniowej obserwacji został wypisany i wraca do zdrowia w domu
- Stan selekcjonera nie jest poważny, ale wymaga dalszych konsultacji
- Senstad nie poprowadzi zespołu w początkowej fazie zgrupowania ani w meczu ze Słowacją
- Podczas meczu ze Słowacją zespół poprowadzi jego asystent Adrian Struzik
- Mecz Słowacja - Polska odbędzie się 8 kwietnia w Sali
- Senstad jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 2019 roku
"Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad jeszcze przed planowanym przylotem do Polski trafił do szpitala. Po kilkudniowej obserwacji został wypisany i obecnie wraca do pełni sił w domu. Jego stan nie jest poważny, jednak wymaga dalszych konsultacji, co wykluczyło jego udział w początkowej fazie zgrupowania, a także w prowadzeniu zespołu podczas środowego meczu na Słowacji. Jak podkreśla sam selekcjoner, pozostaje on w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym reprezentacji Polski i ma nadzieję wrócić do pracy z naszą drużyną przed niedzielnym spotkaniem z Rumunią w Radomiu" - czytamy w oficjalnym komunikacie ZPRP.
Podczas meczu ze Słowacją w ramach EHF Euro Cup zespół poprowadzi jego asystent - Adrian Struzik. Biało-czerwone jak do tej pory pozostają z jednym zwycięstwem w tych rozgrywkach.
Mecz Słowacja - Polska zostanie rozegrany 8 kwietnia w miejscowości Sala.
Norweg prowadzi reprezentację Polski od 2019 roku.