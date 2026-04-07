Selekcjoner reprezentacji Polski trafił do szpitala! Wiemy, kto poprowadzi kadrę w najbliższym meczu

Piłka ręczna

Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad trafił do szpitala. Jak poinformował ZPRP, w najbliższym meczu ze Słowacją polskie piłkarki ręczne poprowadzi jego asystent.

  • Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad trafił do szpitala
  • Po kilkudniowej obserwacji został wypisany i wraca do zdrowia w domu
  • Stan selekcjonera nie jest poważny, ale wymaga dalszych konsultacji
  • Senstad nie poprowadzi zespołu w początkowej fazie zgrupowania ani w meczu ze Słowacją
  • Podczas meczu ze Słowacją zespół poprowadzi jego asystent Adrian Struzik
  • Mecz Słowacja - Polska odbędzie się 8 kwietnia w Sali
  • Senstad jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 2019 roku

"Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad jeszcze przed planowanym przylotem do Polski trafił do szpitala. Po kilkudniowej obserwacji został wypisany i obecnie wraca do pełni sił w domu. Jego stan nie jest poważny, jednak wymaga dalszych konsultacji, co wykluczyło jego udział w początkowej fazie zgrupowania, a także w prowadzeniu zespołu podczas środowego meczu na Słowacji. Jak podkreśla sam selekcjoner, pozostaje on w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym reprezentacji Polski i ma nadzieję wrócić do pracy z naszą drużyną przed niedzielnym spotkaniem z Rumunią w Radomiu" - czytamy w oficjalnym komunikacie ZPRP.

 

Podczas meczu ze Słowacją w ramach EHF Euro Cup zespół poprowadzi jego asystent - Adrian Struzik. Biało-czerwone jak do tej pory pozostają z jednym zwycięstwem w tych rozgrywkach.

 

 

 

 

Mecz Słowacja - Polska zostanie rozegrany 8 kwietnia w miejscowości Sala. 

 

Norweg prowadzi reprezentację Polski od 2019 roku.

