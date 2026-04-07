Ten przepis w siatkówce trzeba zmienić! "To nie ma nic wspólnego ze sportową rywalizacją"

Wiem, że są kibice, którzy podważają sens takich rozgrywek, bo o mistrzostwo masz się bić przez cały sezon, a nie tylko w ostatni miesiąc, więc ja proponuje zagrać szybką rundę zasadniczą, a wydłużyć ile się da play-off i dorzucić moją propozycję play-in pomiędzy drużynami z miejsc 7-10. Przecież przy 15:10 i 19:16 w trzecim secie Zawiercie miało już bardzo gorąco, przecież dzisiaj na Torwarze może być nawet goręcej, więc czego chcieć więcej?!

Cała historia z ostatnim meczem Zawiercia z Kędzierzynem w rundzie zasadniczej to była pyszna przystawka tej rywalizacji, a wystarczyło Zawierciu wygrać za trzy punkty i teraz grać z Gdańskiem. A tu się okazuje, że ZAKSA, grająca różnie w trakcie sezonu, straszy zdecydowanego faworyta.

Bardzo żałuję, że Olsztyn nie postawił się w taki sposób Resovii, bo w przeciwieństwie do ZAKSY, miałem podstawy spodziewać się wyrównanej rywalizacji, a tu się okazało, że najsłabszy AZS dostaniemy w najważniejszych meczach.

Mniej liczyłem na niespodziankę w rywalizacji Bełchatowa z Lublinem, bo tam akurat podstaw do wyrównanych pojedynków nie było z perspektywy ostatnich tygodni.

Dlatego play-off to inna bajka w porównaniu do rundy zasadniczej. Dlatego tak często żartujemy, że w tym momencie sezonu oddziela się chłopców od mężczyzn. Wiele razy chwaliłem w trakcie sezonu Pothrona, Karlitzka, Tille, a tutaj niestety klops.

Z innej strony - przecież to świetny sezon Bełchatowa i Olsztyna więc czemu ja się teraz czepiam? No właśnie dlatego, że play-off to play-off. Niby te same, ale inne rozgrywki. Takie, na które człowiek sportu czeka cały sezon.

***

Mam duży problem z systemem play-off w Lidze Mistrzów. Wyobraźcie sobie, że pięściarz po liczeniu przegrywa walkę, ale musi się otrzepać i bić dalej (o ile może stać), bo miało być 10 rund. Wyobraźcie sobie starą zasadę „Złotego Gola” w dogrywkach futbolowych. Zespół strzela bramkę i przechodzi dalej, ale dogrywka się jeszcze nie skończyła, więc trzeba ją dograć do końca, mimo że wynik jest rozstrzygnięty.

Obecny system nie ma nic wspólnego ze sportową rywalizacją, a nawet jest upokarzający dla przegranych, a przegranym należy się szacunek. Trzeba to zmienić.

Widzę trzy rozwiązania:

1. Nie liczymy setów, tylko zwycięstwa

2. Jeżeli drużyna w pierwszym spotkaniu wygrywa 3:2, drugie zaczyna z jednym setem przewagi i gramy do końca

3. Gramy trzeci mecz następnego dnia

Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety, ale również do każdego można się przyczepić. Ale na pewno każde jest lepsze od obecnego systemu dogrywania meczów o 01.00 w nocy.



***

Szóstka tygodnia

Rozegranie

Ben Toniutti

Atak

Adam Lorenc

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przyjęcie

Michał Gierżot

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Aaron Russell

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Środek

Danny Demyanenko

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Finnian McCarthy

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Libero

Mateusz Czunkiewicz