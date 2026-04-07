Tomasz Fornal z kolejnym trofeum! Udany występ w finale

Turniej finałowy Pucharu Turcji siatkarzy został rozegrany w dniach 6-7 kwietnia w Eskisehir. Ziraat Bankasi Ankara w półfinale pokonał drużynę Istanbul GSK 3:1. Do finału awansowali również siatkarze Galatasaray, którzy wygrali 3:1 z Fenerbahce Medicana Stambuł, w którym gra Fabian Drzyzga.

W finałowym starciu nie było wielkich emocji. Ziraat bardzo pewnie wygrał z Galatasaray 3:0. Tomasz Fornal zdobył dla zwycięskiej ekipy 14 punktów (11/21 = 52% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok). Najlepiej punktował Nimir Abdel-Aziz, który wywalczył 16 oczek.

To drugie trofeum Tomasza Fornala w Turcji, wcześniej jego klub sięgnął po Superpuchar. Ziraat ma jeszcze szansę na zdobycie mistrzostwa kraju oraz na wygranie Ligi Mistrzów, w której awansował do półfinału.

Ziraat Bankasi Ankara - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł 3:0 (25:21, 25:12, 25:19)

