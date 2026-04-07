Tragiczne wydarzenia w trakcie meczu. Kibic nie żyje

Piłka nożna

Jak przekazał Eintracht Frankfurt, w wieku 87 lat zmarł wieloletni kibic tego klubu. Mężczyzna doznał zawału serca w trakcie spotkania Bundesligi, w którym jego ulubieńcy mierzyli się z FC Koeln.

Tłum kibiców Eintrachtu Frankfurt ubranych w szaliki klubowe
fot. PAP
Kibice Eintrachtu

Do tragicznych wydarzeń doszło w weekend podczas meczu Eintrachtu z Koeln. Mężczyzna doznał zawału serca w trakcie spotkania. Mimo natychmiastowej pomocy, kibic zmarł w niedzielę w szpitalu.

 

"Rodzina Eintrachtu jest głęboko zasmucona. Nasze myśli i najgłębsze wyrazy współczucia są z pogrążoną w żałobie rodziną i przyjaciółmi" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

 

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, a trafienie dla gości zanotował reprezentant Polski Jakub Kamiński.

 

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
NIEMCYPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 