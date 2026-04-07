Tragiczne wydarzenia w trakcie meczu. Kibic nie żyje

Do tragicznych wydarzeń doszło w weekend podczas meczu Eintrachtu z Koeln. Mężczyzna doznał zawału serca w trakcie spotkania. Mimo natychmiastowej pomocy, kibic zmarł w niedzielę w szpitalu.

"Rodzina Eintrachtu jest głęboko zasmucona. Nasze myśli i najgłębsze wyrazy współczucia są z pogrążoną w żałobie rodziną i przyjaciółmi" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, a trafienie dla gości zanotował reprezentant Polski Jakub Kamiński.

