Trener Lecha odsunięty! Jego obowiązki przejmie asystent

Lech II Poznań rywalizuje na poziomie Betclic 3. Ligi. Obecnie zespół zajmuje szóste miejsce. Jego strata do drugiej pozycji - oznaczającej udział w barażach o awans - wynosi aż 15 punktów.

We wtorek poznański klub poinformował o odsunięciu od zespołu trenera Grzegorza Wojtkowiaka. Były piłkarz Lecha prowadził drużynę od lata 2024 roku.



Wojtkowiaka zastąpi teraz jego dotychczasowy asystent, Maciej Wilusz. Jak czytamy w komunikacie - będzie wspierany przez Karola Bartkowiaka.



W obecnym sezonie drużynę czeka jeszcze dziesięć meczów o stawkę. Głównym celem Lecha ma być włączenie się do walki o czołowe lokaty.

