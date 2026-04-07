Trener Lecha odsunięty! Jego obowiązki przejmie asystent
Lech Poznań poinformował o odsunięciu Grzegorza Wojtkowiaka od prowadzenia drugiej drużyny "Kolejorza". Klub z Wielkopolski ogłosił też, kto przejmie obowiązki dotychczasowego szkoleniowca.
Lech II Poznań rywalizuje na poziomie Betclic 3. Ligi. Obecnie zespół zajmuje szóste miejsce. Jego strata do drugiej pozycji - oznaczającej udział w barażach o awans - wynosi aż 15 punktów.
ZOBACZ TAKŻE: Dramat jednego z bohaterów meczu Szwecja - Polska. Nie zagra na mundialu
We wtorek poznański klub poinformował o odsunięciu od zespołu trenera Grzegorza Wojtkowiaka. Były piłkarz Lecha prowadził drużynę od lata 2024 roku.
Wojtkowiaka zastąpi teraz jego dotychczasowy asystent, Maciej Wilusz. Jak czytamy w komunikacie - będzie wspierany przez Karola Bartkowiaka.
W obecnym sezonie drużynę czeka jeszcze dziesięć meczów o stawkę. Głównym celem Lecha ma być włączenie się do walki o czołowe lokaty.