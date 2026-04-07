Trener Lecha odsunięty! Jego obowiązki przejmie asystent

Lech Poznań poinformował o odsunięciu Grzegorza Wojtkowiaka od prowadzenia drugiej drużyny "Kolejorza". Klub z Wielkopolski ogłosił też, kto przejmie obowiązki dotychczasowego szkoleniowca.

Maciej Wilusz zastąpił Grzegorza Wojtkowiaka na stanowisku trenera Lecha II Poznań

Lech II Poznań rywalizuje na poziomie Betclic 3. Ligi. Obecnie zespół zajmuje szóste miejsce. Jego strata do drugiej pozycji - oznaczającej udział w barażach o awans - wynosi aż 15 punktów.

 

We wtorek poznański klub poinformował o odsunięciu od zespołu trenera Grzegorza Wojtkowiaka. Były piłkarz Lecha prowadził drużynę od lata 2024 roku.


Wojtkowiaka zastąpi teraz jego dotychczasowy asystent, Maciej Wilusz. Jak czytamy w komunikacie - będzie wspierany przez Karola Bartkowiaka.


W obecnym sezonie drużynę czeka jeszcze dziesięć meczów o stawkę. Głównym celem Lecha ma być włączenie się do walki o czołowe lokaty.

