Tych siatkarzy nie zobaczymy w kadrze w tym sezonie! Wielcy poza reprezentacją

Rozgrywki ligowe powoli zbliżają się do końca, a to oznacza intensywne przygotowania do sezonu reprezentacyjnego. Tego lata imprezą docelową będą mistrzostwa Europy. Przed rokiem siatkarze rywalizowali w czempionacie globu, a przed dwoma laty - w igrzyskach olimpijskich.

Wobec takich okoliczności kilku uznanych zawodników w tym roku zdecydowało się na przerwę reprezentacyjną. Wydaje się, że szczególnie ucierpi skład Francuzów. Jak poinformowała największa tamtejsza gazeta, L'Equipe, w kadrze Les Bleus w 2026 roku zabraknie całej plejady gwiazd. Dziennik podał, że z gry w kadrze zrezygnowali: Earvin N'Gapeth, Jenia Grebennikov, Kevin Tillie, Nicolas Le Goff, Yacine Louati, Jean Patry i Barthelemy Chinenyeze. Co więcej, zabraknie także Benjamina Toniuttiego, który niedawno zakończył karierę reprezentacyjną.

To właśnie ci zawodnicy przez lata stanowili trzon reprezentacji dowodzonej przez Andreę Gianiego. W dorobkach mają m.in. mistrzostwa olimpijskie i złoto Ligi Narodów.

W ostatnim czasie na ogłoszenie składu zdecydował się m.in. szkoleniowiec reprezentacji Serbii, Fabio Soli. W składzie tej drużyny zabrakło m.in. jednej z wielkich gwiazd PlusLigi, Klemena Cebulja.

